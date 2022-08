Elon Musk a l'objectif de créer une ville entièrement autonome sur Mars dans 20 ans maximum

Souvent décrit comme l'un des hommes les plus ambitieux de notre époque, Elon Musk a toujours vu grand dans ses objectifs. La dernière idée en date du milliardaire, c'est de coloniser Mars d'ici 2042, Musk souhaite concevoir la première ville entièrement autonome sur Mars, l'étape suivante sera d'envoyer des humains y vivre !

La conquête de Mars n'est qu'à ses débuts

Pour Elon Musk, il n'y a aucun doute, l'homme colonisera la planète Mars dans les prochaines années, ce n'est qu'une question de temps avant que les choses sérieuses commencent. Le milliardaire estime que cela ne sera pas qu'une simple expédition pour y planter un drapeau dans le sol, ce sera bien plus que cela, Elon Musk souhaite qu'une civilisation se crée sur Mars.



Derrière cette incroyable ambition, Elon Musk apporte plusieurs précisions qui montrent que ce projet a une importance capitale pour son entreprise SpaceX et ses collaborateurs qui ont tous ce rêve en commun.

Selon Musk, l'humanité observera dans les prochaines années une croissance exponentielle du nombre d'habitants sur Mars, cela se produira à travers des expéditions toujours plus conséquentes au fil du temps.

Au début, le milliardaire estime que les expéditions vers Mars seront "timides", on comptera environ quelques dizaines de personnes par an, mais au fil du temps les expéditions pourront aller jusqu'à 100 000 personnes à chaque lancement, le premier million d'humains présents sur Mars pourrait arriver bien plus vite qu'on le pense !



Le 12 août dernier, Elon Musk a réaffirmé son objectif de conquérir Mars. Dans un tweet, il a posté l'image d'une fusée avec la mention "Ce sera Mars un jour".