Tesla livre les premiers modèles fabriqués en Allemagne aux clients

Il y a 6 heures

Véhicules

Alban Martin

Elon Musk avait pris son jet hier pour rejoindre l'Allemagne à l'occasion de l'inauguration de l'usine de Berlin, la première de Tesla en Europe. Depuis ce matin, une trentaine de clients ont pu récupérer leur Model Y Performance directement auprès du constructeur.

L'usine de Berlin est officiellement opérationnelle

La première Gigafactory européenne avait été annoncée il y a deux ans. Après quelques aléas avec la justice, l'usine de Berlin a été rapidement construite et délivre enfin ses premiers véhicules. L’énorme usine affiche 227 000 m2 de surface utile et va accueillir 12 000 employés à terme. De quoi sortir 500 000 Model Y chaque année et jusqu’à 50 GWh de batterie.

Excited to hand over the first production cars made by Giga Berlin-Brandenburg tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2022



En ce 22 mars 2022, ce sont donc trente Model Y Performance ont été livrées à des clients allemands d'après le communiqué de presse. Une seule version est pour le moment produite, histoire de simplifier les processus et affiner la mise en marche de la chaine de production. Jusqu'ici produite en Chine, la Model Y devrait également être construite dans sa variante "Grande autonomie" très prochainement.



SI vous voulez une Tesla allemande, il faut pour le moment se contenter du haut de gamme à 66 990 euros, avec une livraison estimée en avril 2022. Elle offre une autonomie de 514 km et un 0 à 100 en 3,7 secondes.



Une nouvelle page pour le constructeur 100% électrique qui espère libérer fortement son usine chinoise et certainement produire ses Model 3 pour l'Europe, ces véhicules partageant beaucoup avec les Model Y.