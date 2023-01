Casque AR/VR d'Apple : les clients pourront profiter d'un modèle d'entrée de gamme (rumeur)

En 2023, Apple devrait présenter un nouveau produit révolutionnaire qui débarquera dans son catalogue : un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Sans grande surprise, ce nouveau produit devrait être assez coûteux, car on parle d'un prix similaire à celui d'un MacBook Pro 16 pouces. Heureusement, Apple pourrait proposer une version moins chère si on en croit un récent rapport !

Un casque AR/VR à un prix plus raisonnable ?

Selon un rapport de Bloomberg, le casque AR/VR d'Apple sera commercialisé à un prix assez élevé, cela s'explique par les nombreuses technologies qui seront intégrées et qui gonfleront le coût de fabrication du casque. La question qu'on pourrait se poser, c'est "est-ce qu'Apple va vraiment viser que le marché du haut de gamme ?", la réponse est non.



Apple aurait pour ambition de faire souffrir la concurrence dès son arrivée, l'entreprise souhaite s'attaquer au géant des casques VR : Meta Quest, la filiale du groupe de Mark Zuckerberg qui réalise des prouesses sur le marché de la réalité virtuelle.

Apple a conscience que cela se jouera sur les avancées technologiques et fonctionnalités, mais aussi sur le prix. Le géant californien sait très bien qu'il est impossible de venir concurrencer un casque VR à 699€ avec un casque AR/VR aux environs des 3000€.

Alors, comment faire mal à Meta Quest ?

La réponse est simple : en proposant un casque AR/VR d'entrée de gamme. Selon le rapport, Apple travaillerait en ce moment à une version moins coûteuse de son casque haut de gamme.

Autrement dit, le prix baissera, mais les clients auront moins de fonctionnalités et probablement moins de capteurs à l'intérieur.

L'objectif d'Apple avec ce modèle spécial, c'est un tarif avoisinant les 1 000€, le même prix qu'un iPhone 14.



Apple n'a pas encore mis au point un prototype du casque au prix plus accessible, il serait actuellement toujours aux phases de développement. Une information qui sous-entend qu'il y aura un gros écart entre l'annonce du casque AR/VR haut de gamme et celui d'entrée de gamme. Le développement "important" du casque a commencé l'année dernière et l'objectif était alors de présenter le casque abordable en 2024.

Un projet qui retardera celui des lunettes connectées

Selon Bloomberg, le casque AR/VR d'Apple au prix plus abordable va monopoliser les ingénieurs pendant un long moment. Malheureusement, cette "envie" de dernière minute va provoquer un retard sur le développement et le lancement des lunettes connectées. On comprend par là que les équipes qui travaillent sur le casque AR/VR et les lunettes connectées que nous porteront au quotidien, sont les mêmes.