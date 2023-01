Rumeur : Siri vous permettra de créer des apps pour le casque AR/VR d'Apple

Plus le temps passe et plus nous obtenons de précieuses informations à propos du casque de réalité mixte d'Apple. Après une multitude de caractéristiques et fonctionnalités qui ont fuité, une nouvelle indiscrétion affirme que n'importe quelle personne pourra créer une application à destination du casque AR/VR grâce à Siri... Mais qu'est-ce que cette rumeur incroyable ? On vous en dit plus.

Une révolution dans le développement des applications ?

Depuis toujours, le développement d'une application pour smartphone, tablette, ordinateur, casque VR... nécessite une certaine connaissance. Avec sa première génération de casque AR/VR, Apple souhaiterait casser cette limite et offrir à n'importe qui l’opportunité de concevoir sa propre application qui pourra après être mise en ligne sur l'App Store dédié au casque.

Avec cette idée, Apple ne prévoit pas de vous offrir une longue formation pour apprendre le développement, l'entreprise miserait plutôt sur une expérience digne d'un film de science-fiction !



Selon un rapport de The Information, Apple pourrait permettre aux clients qui achètent le casque AR/VR de créer leur app grâce à l'assistant vocal Siri. La rumeur explique que par des simples commandes (ou plutôt ordres) à Siri, un utilisateur pourrait développer une application comme le ferait un développeur expérimenté.

La conception de l'application sera 100% géré par l'assistant vocal, ce qui garantit aux utilisateurs de ne pas avoir besoin de coder comme pourrait le faire un vrai développeur. L'objectif d'Apple, c'est de vous permettre de créer vos propres expériences basées sur des objets du monde réel.



Cette idée n'est pas vraiment nouvelle puisque Meta propose déjà cela sur ses casques de réalité virtuelle, les utilisateurs peuvent créer des environnements 3D sans avoir besoin de saisir des lignes de codes pendant plusieurs heures sur un logiciel dédié.



À voir si cette rumeur se confirme, toutefois, si Apple va dans ce sens, l'entreprise va ajouter de sérieux arguments à son casque AR/VR. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre des clients d'investir plus de 2 000 dollars dans ce casque haut de gamme ? Ce n'est pas sûr...