Où doivent être installés les Superchargeurs ? Tesla propose à ses clients de voter !

Ce qui fait peur aujourd'hui à beaucoup d'automobilistes qui hésitent à passer à un véhicule électrique, c'est la disponibilité des bornes de recharge. On craint toujours qu'elles soient prises d'assauts à des heures fixes où qu'on en trouve tout simplement pas dans les zones rurales. Les entreprises comme Tesla font énormément d'efforts pour installer le maximum de bornes de recharge et elles vont même plus loin en proposant de voter à leur communauté !

Où doivent s'installer les prochains Superchargeurs en France ?

Le déploiement des Superchargeurs a été particulièrement intense sur l'année 2022 et il le sera encore plus pour 2023 !

Tesla compte bien accélérer l'installation des stations de charge rapide en France et dans le reste de l'Europe, la firme d'Elon Musk a conscience aujourd'hui qu’offrir un grand réseau de Superchargeurs, c'est un atout supplémentaire pour convaincre de nouveaux clients d'acquérir un véhicule Tesla.



Pour comprendre où les besoins sont les plus importants, Tesla a demandé à ses clients (qui possèdent déjà une voiture de la marque) de choisir les prochains emplacements des Superchargeurs. À l'heure actuelle, Tesla propose 183 sites dans le monde pour accueillir l'une de ses stations de charge rapide, bien sûr, d'autres lieux seront ajoutés dans les mois qui suivront !

Pour la France, voici l'état des votes en cours pour les villes qui pourraient bientôt recevoir un Superchargeur :

Belfort (735 votes) La Rochelle (692 votes) Mont-de-Marsan (691 votes) Dunkirk (578 votes) Saint-Dizier (525 votes) Rocamadour (424 votes) Aurillac (399 votes) Digoin (367 votes) Bergerac (351 votes) Lesparre-Médoc (276 votes) Château-Chinon (234 votes)

Quand on regarde les villes qui ont reçu le plus de votes en Europe, Bolzano en Italie arrive en première position avec 1861 votes, Rostock en Allemagne arrive en seconde position avec 1390 votes et Dresden aussi située en Allemagne termine le top 3.



Le fonctionnement est simple, vous avez juste à aller sur cette page puis de voter pour les lieux indiqués (jusqu'à 5 votes). Si aucun lieu ne vous convient, vous pouvez l'ajouter vous-même avec le bouton "Proposer un nouveau lieu", ceux qui sont les plus demandés apparaîtront dans le prochain tour de vote.



Pour participer, il faut vous identifier avec votre compte Tesla que vous avez créé lors de l'achat de votre véhicule. Un nouveau vote est disponible tous les trimestres avec de nouveau lieux qui seront mis en avant.

Pour l'instant, Tesla vous permet de voter pour des sites de Superchargeurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Malheureusement, aucun lieu n'est suggéré pour le Moyen-Orient.