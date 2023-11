Tesla introduit une taxe de congestion des Superchargeurs au-delà de 90 %

Après la taxe d'occupation injustifiée, Tesla vient d'inventer une nouvelle taxe pour inciter les automobilistes à ne pas charger leur voiture à 100 % dans les stations de Superchargeurs très fréquentées. Aux États-Unis, la taxe de congestion (congestion fee) des superchargeurs entre en vigueur dès qu'une voiture atteint 90 % de sa capacité de charge. Les conducteurs devront alors payer un dollar pour chaque minute pendant laquelle ils continueront à charger leur véhicule. L'entreprise indique que ces frais s'appliqueront à "certains sites de supercharge" lorsqu'ils sont occupés.

1 $ par minute

À la manière de la taxe de stationnement inactif qui demande jusqu'à 1 euro la minute après avoir atteint les 100 %, le constructeur met en place une seconde sanction juste avant la fête de Thanksgiving aux États-Unis, qui est traditionnellement une période où de nombreuses personnes se déplacent à travers le pays. C'est aussi le moment où Tesla ouvre ses points de recharge aux VE non Tesla, ce qui risque d'accroître la queue dans ses stations de recharge.

Dans certains points de recharge, les frais de congestion remplaceront les frais de marche au ralenti. Les frais d'encombrement sont des frais que vous payez lorsqu'un Superchargeur est occupé et que le niveau de charge de la batterie de votre véhicule est supérieur à un certain seuil. Vous pouvez voir sur l'écran tactile de votre véhicule le niveau de charge de la batterie auquel s'appliquent les frais d'encombrement.

Les frais d'encombrement ne s'appliquent que lorsque :

Le Supercharger est occupé.

La batterie de votre véhicule est déjà au niveau ou au-dessus du niveau des frais d'encombrement.

Bien entendu, la nouvelle redevance de congestion remplacera la redevance d'inactivité dans les endroits où elle s'applique. Mais le plus embêtant est peut-être qu'à certains endroits, l'entreprise limitera également par défaut la charge maximale d'une voiture à 80 % afin de réduire les temps d'attente.

Les batteries se chargent généralement plus lentement sur les 20 derniers pourcents et l'application Tesla elle-même recommande parfois de limiter les niveaux de charge à un niveau réduit, comme 80 %, pour la conduite quotidienne. De telles limites sont souvent recommandées pour optimiser la santé et la longévité de la batterie, comme iOS 17 qui propose une option similaire pour l'iPhone.

Comment être averti de la taxe de congestion ?

Mais comment savoir si vous allez être surfacturer ? Une notification apparaîtra dans l'application Tesla et vous donnera cinq minutes pour débrancher votre voiture et éviter d'être débité. Il n'y a pas de limite supérieure au montant de ces frais, et ils s'appliqueront également aux propriétaires bénéficiant d'une Supercharge gratuite. On ne sait pas encore si et quand les frais d'encombrement pourront être appliqués à l'échelle internationale - la page d'assistance de Tesla ne contient pour l'instant que des informations concernant les clients américains. En France, aucune trace de cette nouvelle "amende".



Trouvez-vous cela normal ? Rappelons que McDo va lancer des bornes rapides dans la moitié de ses restaurants français d'ici 2025.