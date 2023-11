McDo va proposer des bornes de recharge rapide pour voitures à prix canon !

Après l'Italie, le Royaume-Uni ou la Suède, le géant américain du fast-food, Mc Donald's, vient d'annoncer l'installation de bornes sur la moitié de ses parkings français d'ici 2025. Mieux, il s'agit d'une recharge très rapide avec 80 % de l'autonomie en 20 minutes pour les véhicules les plus performants. Voilà qui devrait attirer une clientèle branchée, alors que le roi du Big Mac fait face à la désertion d'une partie de la clientèle en marge du conflit israélo-palestien.

McDo+ s'offre 2000 bornes de recharge rapide

"Un menu Best Of et une recharge s'il vous-plaît !", voilà le genre de phrases qu'on va bientôt entendre. McDo a annoncé ce mardi avoir conclu un partenariat avec Izivia, une filiale d'EDF, pour installer 2.000 bornes de recharge ultra-rapide sur ses parkings d'ici 2025.



Contrairement aux hôtels et autres hypermarchés qui se sont lancés en amont sur ce créneau, le géant de la restauration rapide a opté pour des bornes rapides de 150 kilowatts sur près de la moitié de ses sites français, soit 700 parkings. Les bornes que l'on trouve chez les concurrents affichent généralement une puissance plus faible, entre 3 et 36 kW.



Résultat, le tout de manger ses six nuggets, ses frites et de boire son soda, votre voiture électrique aura retrouver 80 % d'autonomie. Oui, il suffit de 20 minutes sur les véhicules équipés pour y parvenir, les Tesla en tête.

Entre 5 et 6 euros les 100 kilomètres

Mais le prix dans tout ça ? C'est l'autre bonne nouvelle puisque le tarif se veut attractif avec un paiement par carte bancaire, par badges ou via un QR code. Le tarif devrait se situer entre 5 à 6 euros les 100 kilomètres d'autonomie, selon le communiqué, contre 2 à 3 euros à domicile mais entre 10 et 12 euros pour une recharge rapide en extérieur.

Pour Christelle Vives, directrice générale d'Izivia, l'entreprise affirme ici « son ambition d'occuper une place de leader dans la recharge rapide, pour le bénéfice de tous les électromobilistes, pas seulement dans les grandes métropoles, mais en garantissant une couverture de l'ensemble du territoire ».

Un objectif encore lointain

Avec plus de 110.000 bornes publiques installées, soit quatre fois plus qu'en 2019, la France a rattrapé une partie du retard selon le baromètre de l'Avere, qui rassemble les industriels du secteur. L'objectif fixé par le gouvernement de 400 000 bornes d'ici 2030 paraît toutefois difficile à atteindre.



Outre le nombre, le plus gros problème est que 90 % des bornes actuelles ne sont pas à recharge rapide, ce qui ne contribue pas à convaincre les réfractaires au tout électrique. Et en France, ils sont de plus en plus nombreux. Si la recharge est problématique, tout comme l'autonomie, une bonne partie des français semble sceptique quant au côté écologique. L'extarction des minerais pour les batteries et le recyclage est régulièrement pointée du doigt. Un récent rapport estime qu'une petite voiture électrique met plus de 5 ans avant d'arriver au niveau de rentabilité d'un modèle thermique. Pire, les batteries sont toujours quasiment irréparables.



Pour intéressant, cette initiative permet à McDo de prendre de devancer la loi d'orientation des mobilités (LOM) qui imposera aux entreprises d'installer un point de recharge dès qu'elles disposent de plus de 20 places de parking avant le 1er janvier 2025.

