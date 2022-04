La Tesla Model Y bientôt moins chère avec une batterie plus grande

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Tesla le sait, tout le monde n'a pas les moyens de dépenser plus de 40 000 euros dans un véhicule électrique, c'est pour cela que l'entreprise essaie de faire des sacrifices pour proposer des modèles moins coûteux. Selon un récent rapport d'Electrek, l'entreprise d'Elon Musk prévoit de prochainement sortir une Tesla Model Y moins chère avec une batterie plus performante !

Jusqu'à combien Tesla est prêt à descendre ?

Aujourd'hui, la Tesla Model Y est proposé au tarif de 62 990€ pour la version grande autonomie et 66 990€ pour la version performance. Si ces deux tarifs sont particulièrement élevés, ils pourraient bientôt être accompagnés d'une troisième option qui devrait être commercialisée à moins de 60 000 euros.

D'après nos confrères, ce nouveau Model Y utilise des batteries avec 4680 cellules. Il s'agirait de la version "Standard Range AWD" qui offrirait une autonomie de 450 km et une accélération de 0 à 100 en moins de cinq secondes pour 59 990€. Mais cette version est pour le moment seulement proposée aux employés. Une version destinée au grand public sera disponible dans les semaines à venir.

Ce Model Y comprend également quelques caractéristiques qui n'ont été vues sur aucun niveau de finition précédent, comme un accoudoir central magnétique et une tablette de rangement. Tesla aurait livré une poignée de ces VE aux employés lors de son événement "Giga Rodeo" au Texas la semaine dernière.



Les batteries avec 4680 cellules sont deux fois plus grandes que les unités existantes de Tesla, mais elles ont une capacité cinq fois supérieure. Cela permet à Tesla soit d'augmenter l'autonomie de ses véhicules, soit d'utiliser moins de batteries pour maintenir la même autonomie, ce qui pourrait réduire les coûts. Dans la nouvelle version de la Model Y, elles sont intégrées dans un pack de batteries structurel qui devrait réduire la complexité et le poids, améliorant encore l'efficacité.



En tant que tel, ce modèle Y n'est pas tant une extension de la gamme qu'une étape importante dans la stratégie produit de Tesla. Bien qu'il faille attendre un certain temps avant de voir la nouvelle technologie de batterie atteindre tous les véhicules électriques du constructeur, elle devrait permettre de contenir les prix, d'améliorer l'autonomie et, à terme, d'aboutir à la fameuse voiture à 25 000 euros.