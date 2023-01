Tesla développe sur une plateforme 2x moins chère que celle des Model 3/Model Y

C'était une rumeur (logique), Tesla vient de confirmer que la prochaine génération de sa plateforme de véhicules est en cours de développement.



Si ce n'est pas une surprise, il faut savoir que son coût devrait être divisé par deux par rapport à la plateforme utilisée pour les Model 3/Model Y. Une excellente nouvelle...

La Tesla Model 1 ou Model 2 bientôt annoncée ?

Selon le rapport financier de l'entreprise pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2022, la nouvelle plateforme est actuellement en cours de développement et Tesla nous en dira d'avantage lors du prochain événement Investor Day, le 1er mars 2023.

Notre plateforme de véhicules de nouvelle génération est en cours de développement, et des détails supplémentaires seront partagés lors de la Journée des investisseurs (1er mars 2023).

En attendant les informations officielles, rappelons que les différentes rumeurs estiment que cette nouvelle plateforme est conçue pour des voitures électriques de taille plus petite que les Model 3/Model Y. Surtout, sa conception devrait permettre de diviser les coûts de production par deux, ce qui fait dire à Elon Musk que les futurs VE de la marque se vendront à des volumes supérieurs que tous les modèles actuels réunis. L'espoir d'une Tesla à 25 000 euros fait donc son retour...



Voici la liste des plateformes utilisées par Tesla depuis sa création :

Tesla Roadster (première génération) : basée sur la Lotus Elise.

Tesla Model S/Tesla Model X : plateforme de première génération

Tesla Model 3/Tesla Model Y : plateforme de deuxième génération

Tesla Roadster (deuxième génération) : en cours de développement

Tesla Semi : semi-remorque de classe 8

Tesla Cybertruck : pickup



Certains des véhicules énumérés ci-dessus partagent évidemment des composants, mais la troisième génération serait destinée à une nouvelle série de voitures électriques - plus petites et plus abordables - que la Model 3 et la Model Y.



Pour parvenir à une réduction des coûts aussi forte, Tesla devrait probablement user de nombreuses nouvelles technologies pour simplifier tout ce qui est possible. De plus, le volume de production sera un élément clé pour réaliser des économies d'échelle.



Le but du patron de Tesla (SpaceX, Twitter, et autre) est de proposer, à terme, des voitures électriques moins chères que celles à essence, tout en étant plus performantes sur tous les points.