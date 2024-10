Tesla dévoilera un robotaxi le 8 août, la Model 2 n'est pas annulée

Elon Musk a profité d'un article de Reuters pour faire coup double : il a traité de menteur le média qui annonçait que la marque américaine avait abandonné un véhicule électrique pas cher (à partir de 25 000 dollars), souvent appelé "Model 2", tout en officialisant la présentation d'un robotaxi le 8 août prochain.

Un taxi autonome et une petite voiture

Nous découvrirons donc un robotaxi Tesla dans quelques mois, a annoncé Elon Musk sur X, quelques heures après que Reuters a publié un rapport expliquant que le patron avait annulé ses projets de production d'un véhicule électrique à bas prix.

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Dans ce même papier, Reuters a également déclaré que l'intention de Musk était de "se lancer à fond" dans les robotaxis construits sur la plateforme de petits véhicules de l'entreprise. Cette partie de l'article étant donc juste.

Depuis bientôt dix ans, Tesla promet une voiture plus abordable, dont le prix devrait commencer à 25 000 dollars. Relancé régulièrement, le patron de SpaceX, Neuralink et autre Twitter, a déclaré en janvier dernier qu'il était optimiste quant à l'arrivée de ce modèle au cours du second semestre 2025. C'est pourquoi il a dit "Reuters ment (encore)".

À l'heure actuelle, le véhicule le moins cher de Tesla est la Model 3, mais son prix commence à 39 000 dollars, ou 42 990 euros en France. On peut donc s'attendre à une voiture à moins de 30 000 euros chez nous avec une Model 2 (ou Model 1). Reste à voir ce que le constructeur pourra proposer à ce tarif en termes de performances et d'autonomie.



En attendant, nous suivrons de près comment le robotaxi s'en sort avec son système de caméra - il y a quelques années, elle a supprimé de ses technologies d'aide à la conduite les radars et autres capteurs de type Lidar, que les entreprises de robotaxi comme Waymo utilisent abondamment.