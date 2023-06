Volvo nous bluffe avec l'EX30, son SUV électrique compact sportif

Volvo a officiellement dévoilé l'EX30, son SUV électrique compact. Il s'agit du véhicule électrique le plus abordable et respectueux de l'environnement de la marque. Mais c'est aussi le plus rapide !

Une voiture qui fait de l'ombre à Tesla

Après plusieurs allusions, Volvo présente enfin l'EX30, son SUV tout électrique haut de gamme le plus abordable. Conçu pour avoir la plus faible empreinte carbone parmi toutes les offres de la marque, ce quatrième véhicule électrique de Volvo marque une étape supplémentaire vers la réalisation de l'objectif de la société de passer entièrement à l'électrique d'ici 2030.

L'EX30 bénéficie de toutes les caractéristiques de sécurité habituelles de Volvo, ainsi que d'un système d'assistance au stationnement mis à jour, appelé Park Pilot, qui facilite la recherche et l'occupation des places de stationnement. Il est disponible en cinq couleurs extérieures et propose des éclairages d'ambiance inspirés de la Scandinavie, tels qu'une aurore boréale, avec des ambiances sonores correspondantes. Cela crée une atmosphère plus similaire à celle d'un spa qu'à celle d'une voiture, dans le but de rendre la conduite aussi agréable que possible.

L'EX30 est proposé en version à moteur unique avec une autonomie étendue ou en version à deux moteurs. Il se recharge de 10 à 80 % en 26 minutes et demie, dispose d'une batterie utilisable de 64 kWh et délivre 268 chevaux à l'arrière. De plus, il offre un espace de chargement de 31,9 pieds cubes.

Examinons maintenant les différences : le modèle à moteur unique est à traction réelle, a une autonomie estimée à 480 km, accélère de 0 à 100 en 5,1 secondes et offre un couple de 343 nm. Le modèle à deux moteurs est doté d'une transmission intégrale avec une autonomie légèrement inférieure (460 km), une accélération de 0 à 60 en 3,6 secondes et un couple de 544 nm. Axé sur les performances, le modèle à deux moteurs délivre près du double de la cavalerie (pour un total de 428ch) par rapport à son homologue à moteur unique.

Le Volvo EX30 est disponible en précommande en France à partir de 36 000 €. Une variante tout-terrain sera lancée l'année prochaine. Dans une déclaration concernant le lancement de l'EX30, Jim Rowan, directeur général de Volvo, a souligné les obstacles financiers souvent rencontrés lors de l'achat d'un véhicule électrique. Il a déclaré :

Nous savons que le prix et le coût de possession restent l'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils envisagent de passer à une voiture électrique. Avec le Volvo EX30, nous souhaitons offrir une mobilité entièrement électrique de luxe à un public beaucoup plus large, contribuant ainsi à faire progresser et accélérer la transition vers une électrification complète

C'est un coup de force pour Volvo qui propose donc un véhicule propre, rapide et élégant, le tout à prix raisonnable. Le plus grand danger de la Tesla Model Y s'appelle désormais Volvo.