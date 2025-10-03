Apple Music et Beats : le patron explique la stratégie audio d'Apple

Apple multiplie les initiatives pour renforcer son écosystème audio et musical. Lors du lancement des nouveaux Powerbeats Fit, Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et Beats, a partagé sa vision sur l'évolution des deux marques dans un entretien à MacWorld. Entre collaboration technique et identité distincte, le cadre a également abordé les efforts d'harmonisation d'Apple Music à travers ses différentes plateformes.

Quand Beats et Apple s'enrichissent mutuellement

Onze ans après le rachat de Beats par Apple, la marque d'audio conserve son ADN tout en bénéficiant de l'expertise technique de Cupertino. Oliver Schusser insiste sur cette dualité : "Beats est Apple", mais avec sa propre personnalité. Le capteur de fréquence cardiaque des Powerbeats Pro 2, par exemple, résulte d'une collaboration directe avec les ingénieurs d'Apple avant d'être intégré aux AirPods Pro 3, bien que la technologie utilisée soit différente.

Cette synergie n'empêche pas Beats de garder ses propres équipes de designers et d'ingénieurs audio. L'objectif ? Préserver ce profil sonore plus marqué et cette esthétique audacieuse qui séduisent particulièrement les amateurs de sport et les jeunes consommateurs. Contrairement aux AirPods qui s'inscrivent dans l'écosystème exclusif d'Apple, Beats maintient une compatibilité totale avec Android avec une app dédiée, incarnant cette volonté d'ouverture.

La diversification de Beats vers les accessoires (câbles USB-C colorés, coques pour iPhone) illustre cette stratégie. Née d'une réflexion sur les éditions spéciales avec des artistes comme Kim Kardashian, cette expansion permet à la marque de proposer des produits premium avec une touche plus décontractée que les accessoires Apple traditionnels, disponibles uniquement en blanc.

Apple Music mise sur l'uniformisation

Face aux critiques récurrentes comparant Apple Music à Spotify, notamment sur les fonctionnalités sociales, Schusser défend une approche différente. Selon lui, la concurrence "parle plus" de ces fonctions alors qu'Apple Music propose déjà le partage de morceaux, de playlists et la découverte des écoutes entre amis. Une réponse qui traduit une philosophie distincte : privilégier l'intégration naturelle plutôt que la communication marketing.

Plus concrètement, le vice-président a reconnu les incohérences entre les versions iOS et macOS du service. Avec iOS 26 et macOS Tahoe, Apple amorce un tournant avec des fonctionnalités déployées simultanément sur les deux systèmes, comme AutoMix ou enfin la création de dossiers sur iPhone, jusqu'ici réservée au Mac. Cette harmonisation devrait progressivement gommer les frustrations des utilisateurs jonglant entre plusieurs appareils Apple. Le fait est que l'app Apple Music sur Mac est encore en retrait car elle se base sur iTunes, mais les propos de Schusser sur l'uniformisation de l'expérience laisse penser qu'une refonte complète pourrait pointer le bout de son nez à moyen terme.



Et vous, quelles sont vos attentes autour d'Apple Music et Beats ?