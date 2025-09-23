Apple étend le Tap To Pay sur iPhone à Monaco

Apple a annoncé aujourd'hui que le paiement par tap sur iPhone est disponible en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, à Monaco et en Norvège, offrant aux vendeurs indépendants, aux petites entreprises et aux grands commerçants de ces pays la possibilité d'utiliser un iPhone comme terminal de paiement sans contact. La France a droit à Tap to Pay depuis 2023.

Apple ouvre Tap To Pay dans cinq nouveaux pays

Lancé aux États-Unis en février 2022, le paiement par tap permet aux iPhones de traiter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact, ainsi que d'autres portefeuilles numériques. Toutes les transactions sont chiffrées, et Apple n'a accès à aucune information concernant l'achat ou l'acheteur.

Aucun matériel supplémentaire ou terminal de carte de crédit n'est requis pour utiliser le paiement par tap sur iPhone, de quoi séduire les petits commerçants. Cette fonctionnalité utilise la technologie NFC pour authentifier de manière sécurisée les paiements sans contact et prend en charge la saisie de codes PIN, y compris des options d'accessibilité.



Les plateformes de paiement suivantes prendront en charge le paiement par tap sur iPhone :

Estonie : SumUp, Revolut

Lettonie : SumUp

Lituanie : SumUp, Revolut

Monaco : Adyen, BNP Paribas

Norvège : Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments, Viva.com

Côté compatibilité, le Tap To Pay d'Apple sur iPhone nécessite un iPhone XS ou un modèle plus récent. Les vendeurs doivent simplement ouvrir l'application, enregistrer la vente et présenter leur iPhone à l'acheteur, qui peut alors utiliser une méthode de paiement sans contact appropriée.