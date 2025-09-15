Apple publie visionOS 26 en version finale

visionos 26 iconBien sûr, Apple n'a pas oublié son ordinateur spatial, le Vision Pro. Avec la version finale de visionOS 26, la firme de Cupertino améliore de nombreux points, offrant une expérience bien plus aboutie sur le casque. La mise à jour accompagne iOS 26, macOS 26 et consoeurs qui sont prévues ce soir à 19 heures.

La nouvelle version pour le Vision Pro

Selon Apple, visionOS 26 révolutionne l'informatique spatiale en introduisant des widgets spatiaux, positionnables librement dans l'environnement physique de l'utilisateur, personnalisables en design et intégrés via une application dédiée et WidgetKit pour les développeurs.

visionos 26 widgets

Les "Spatial Scenes" transforment les photos en expériences immersives grâce à l'IA générative, enrichissant Photos, Safari et des applications tierces comme Zillow Immersive. La collaboration est renforcée avec le partage d'expériences spatiales entre utilisateurs Vision Pro, en local ou via FaceTime, tandis que les Personas gagnent en réalisme avec un rendu volumétrique avancé.

Le support de formats immersifs (180°, 360°) et des manettes PlayStation VR2 Sense élargit les usages créatifs et ludiques. Enfin, des outils professionnels comme l'API Protected Content et l'accessoire Logitech Muse optimisent la gestion et l'interaction, consolidant la vision d'Apple pour des environnements mixtes innovants.

Retrouvez toutes les nouveautés de visionOS 26.

keynote apple wwdc 25 visionos 26 resume

visionOS 26 accompagne iOS 26, macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26.

4 réactions

Teddy 13 - iPhone premium

Après la 18.7, on recherche et on a la 26 mais ça bloque, trop de monde. Serveurs saturent et iPhone chauffe

15/09/2025 à 19h53

Mik - iPad premium

Ouff les serveurs sont surchargés … il reste environ 7h au téléchargement et j’ai une connexion fibre de 500mbps :o

15/09/2025 à 19h46

Elhauria - iPhone premium

@Teddy 13
Moi aussi

15/09/2025 à 19h17

Teddy 13 - iPhone premium

La MAJ nous met la 18.7, c’est quoi ce schmilblick

15/09/2025 à 19h13

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
