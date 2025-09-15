Apple publie visionOS 26 en version finale

Bien sûr, Apple n'a pas oublié son ordinateur spatial, le Vision Pro. Avec la version finale de visionOS 26, la firme de Cupertino améliore de nombreux points, offrant une expérience bien plus aboutie sur le casque. La mise à jour accompagne iOS 26, macOS 26 et consoeurs qui sont prévues ce soir à 19 heures.

La nouvelle version pour le Vision Pro

Selon Apple, visionOS 26 révolutionne l'informatique spatiale en introduisant des widgets spatiaux, positionnables librement dans l'environnement physique de l'utilisateur, personnalisables en design et intégrés via une application dédiée et WidgetKit pour les développeurs.

Les "Spatial Scenes" transforment les photos en expériences immersives grâce à l'IA générative, enrichissant Photos, Safari et des applications tierces comme Zillow Immersive. La collaboration est renforcée avec le partage d'expériences spatiales entre utilisateurs Vision Pro, en local ou via FaceTime, tandis que les Personas gagnent en réalisme avec un rendu volumétrique avancé.



Le support de formats immersifs (180°, 360°) et des manettes PlayStation VR2 Sense élargit les usages créatifs et ludiques. Enfin, des outils professionnels comme l'API Protected Content et l'accessoire Logitech Muse optimisent la gestion et l'interaction, consolidant la vision d'Apple pour des environnements mixtes innovants.



Retrouvez toutes les nouveautés de visionOS 26.

visionOS 26 accompagne iOS 26, macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26.