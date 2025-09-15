Apple publie la version finale de tvOS 26

tvOS 26 est la toute nouvelle mise à jour logicielle majeure pour nos Apple TV, disponible à partir de 19 heures en ce lundi 15 septembre. Apple vient de publier la version finale de tvOS 26 qui met l'accent sur une refonte significative de l'interface utilisateur, accompagnée d'améliorations fonctionnelles pour Apple Music, FaceTime et la navigation globale du système.

Une mise à jour majeure pour l'Apple TV

tvOS 26 introduit un design Liquid Glass translucide et élégant, avec des éléments réfléchissants qui mettent le contenu en avant, visible sur Apple TV 4K (2e et 3e générations). Parmi les autres nouveautés, on trouve :

une refonte de l'application TV avec des affiches cinématographiques verticales pour une navigation plus fluide ;

des écrans de veille personnalisables (Aerial sélectionnables, photos personnelles ou diaporamas) ; un karaoké amélioré dans Apple Music Sing (compatible iPhone SE 2 ou ultérieur) ;

un FaceTime plus intelligent pour des appels partagés et immersifs ;

un sélecteur de profils automatique au réveil de l'appareil ;

un support étendu pour les enceintes AirPlay comme sortie audio permanente ;

et une API pour les connexions d'apps liées au compte Apple.

Retrouvez toutes les nouveautés de tvOS 26.

Compatibilité

Compatible avec tous les modèles Apple TV HD et Apple TV 4K, la sortie est prévue pour l'automne 2025. Elle accompagne iOS 26, macOS 26, watchOS 26 et visionOS 26.