Adobe Premiere arrive sur Apple Vision Pro pour éditer des vidéos spatiales

Comme repéré par SpatialInsiders, Adobe vient de lancer Premiere sur Apple Vision Pro. L’application reprend les bases d’un montage classique (aperçu, timeline, navigateur de médias), mais elle les adapte à l’espace 3D du casque.

Un espace de travail libre

Sur le casque d'Apple, la fenêtre d’aperçu, la timeline et le navigateur de médias peuvent être placés indépendamment dans l’espace. On garde l’édition principale face à soi et on fait apparaître les autres panneaux uniquement quand on en a besoin. Cette liberté de disposition est l’un des grands atouts de l’application.

Monter du spatial et du classique ensemble

Le point fort de Premiere sur visionOS, c’est sa capacité à mélanger sans friction des clips classiques (photos, vidéos 2D) et des clips spatiaux sur la même timeline multitrack. Les médias spatiaux s’intègrent naturellement à côté des pistes vidéo, texte et audio traditionnelles.

La profondeur devient un outil d’édition

La fonctionnalité la plus marquante reste cependant le curseur de profondeur. Il permet de positionner un titre, une image ou un élément graphique plus près ou plus loin que la vidéo principale. L’effet est visible immédiatement pendant l’ajustement, ce qui rend l’ajout de profondeur aussi simple qu’un réglage classique de position ou d’opacité.

Dès qu’un projet contient un clip spatial ou un élément placé en profondeur, Premiere exporte automatiquement le rendu en vidéo spatiale. Plus besoin d’une étape de conversion séparée.

Les limites à connaître

L’application s’appuie sur la version mobile de Premiere, et non sur Premiere Pro desktop. Elle n’offre donc pas la richesse d’outils de Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou de la version professionnelle d’Adobe. La gestion de plusieurs fenêtres peut aussi devenir un peu délicate, car visionOS estompe les panneaux trop proches les uns des autres.

Pour qui ?

Pour les créateurs déjà habitués à Premiere, ou pour ceux qui cherchent un moyen simple de combiner clips spatiaux, textes, images et son, l’application reste intéressante. Elle est gratuite à télécharger (achats intégrés) et nécessite visionOS 26.

Premiere sur Vision Pro n’est pas une salle de montage complète, mais ses outils de profondeur permettent déjà de créer des contenus qu’un éditeur classique 2D ne peut pas proposer. Rappelons que Premiere est aussi sur iPhone depuis près d'un an.

Avez-vous déjà testé Premiere sur Vision Pro ?

Télécharger l'app gratuite Adobe Premiere