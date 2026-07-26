Apple veut présenter ses lunettes à la WWDC 2027

Apple travaille activement sur ses premières lunettes intelligentes et prévoit de les dévoiler lors de la WWDC 2027, selon Mark Gurman de Bloomberg. Le projet, qui pourrait s’appeler Apple Glass, place la confidentialité au cœur de son positionnement.

Une approche différente de la concurrence

Dans un contexte où de nombreux utilisateurs se méfient des lunettes équipées de caméras capables d’enregistrer discrètement, Apple développe de nombreuses fonctionnalités matérielles et logicielles dédiées à la protection de la vie privée. Des solutions qui n’existent pas encore sur ses produits actuels.

Selon Gurman, la marque a même envisagé des versions sans capacité d’enregistrement photo ou vidéo, voire des prototypes entièrement dépourvus de caméra. L’option la plus probable reste toutefois l’intégration de caméras, mais avec les garde-fous habituels d’Apple en matière de confidentialité.

Un appareil pensé pour le quotidien

Comme les Meta Ray-Ban, les lunettes d’Apple devraient intégrer des haut-parleurs et des microphones. Cela permettrait d’écouter de la musique, de passer des appels et de recevoir des notifications annoncées par Siri, le tout de façon discrète.

Apple compterait commencer à livrer ces lunettes aux clients dès la fin 2027.

Un positionnement clair face à Meta

Alors que les Meta Ray-Ban misent fortement sur les fonctionnalités de capture et d’IA visuelle, Apple semble vouloir se démarquer en mettant l’accent sur la confiance et le respect de la vie privée. Un positionnement cohérent avec l’image de la marque.

Si le calendrier se confirme, la WWDC 2027, qui nous dévoilera également iOS 28 dans moins d'un an, pourrait marquer un tournant important pour Apple, avec l’arrivée d’un tout nouveau type d’appareil porté.

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