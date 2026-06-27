OpenAI recrute Paul Meade, le responsable du Vision Pro chez Apple

OpenAI continue son offensive pour renforcer son équipe hardware. Selon Bloomberg, l’entreprise a recruté Paul Meade, l’un des dirigeants clés d’Apple en charge du Vision Pro et du projet de lunettes intelligentes à venir.

Un nouveau coup dur pour Apple

Paul Meade était vice-président chez Apple et dirigeait le Vision Products Group depuis plusieurs années. Il avait notamment supervisé le développement hardware du Vision Pro pendant sept ans et pilotait également le projet de lunettes intelligentes d’Apple, dont la sortie est prévue fin 2027



.Ce départ intervient dans un contexte de réorganisation chez Apple : après la nomination de John Ternus comme futur CEO, Johny Srouji (patron des puces) a pris la tête de toute l’ingénierie hardware, entraînant une restructuration qui a poussé plusieurs cadres à changer de rôle.

OpenAI renforce son équipe hardware

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI de bâtir une division hardware ambitieuse. L’entreprise avait déjà recruté :

Jony Ive et plusieurs anciens designers de LoveFrom

D’autres ingénieurs et designers Apple

L’objectif est de développer des appareils physiques alimentés par l’IA, dans le cadre du projet io (filiale d’OpenAI).

Quelles conséquences pour Apple ?

Le départ de Paul Meade est un coup dur pour l’équipe Vision Products. Ses responsabilités devraient être reprises par Fletcher Rothkopf, son adjoint de longue date. Ce mouvement illustre la guerre des talents qui fait rage entre les géants de la tech dans le domaine de l’IA et du hardware.



OpenAI accélère clairement son entrée sur le marché du hardware en attirant des profils très expérimentés d’Apple. Pour la Pomme, cela renforce l’urgence de réussir sur le marché avec son Vision Pro et ses futures lunettes intelligentes (Apple Glass) pour ne pas se laisser distancer dans la course à l’IA physique.



Pensez-vous qu’OpenAI va réussir à lancer un produit hardware concurrent du Vision Pro ?