Tim Cook explique qu’Apple recrute même sans diplôme

Dans une interview accordée à la BBC il y a plus de deux ans, et qu'on vient de revoir, Tim Cook a livré une vision claire et rafraîchissante sur le recrutement chez Apple. Le PDG a affirmé que l’entreprise embauche des profils très variés, qu’ils aient un diplôme universitaire ou non, et qu’ils sachent coder ou non.

Apple ne cherche pas que des codeurs

Dans cet entretien de 45 minutes, Tim Cook avait notamment tenu à nuancer l’idée selon laquelle il faudrait obligatoirement savoir programmer pour travailler chez Apple. S’il encourage fortement l’apprentissage du code, ce n’est pas pour des raisons purement techniques :

« Je recommande à tout le monde d’apprendre à coder, car c’est une forme d’expression et c’est un langage global que nous partageons tous. »

Pour Apple, le code est vu comme un outil de pensée et de créativité, pas comme une condition d’embauche. Après, on se doute que pour travailler sur iOS par exemple, il vaut mieux savoir code en Swift !

Les trois qualités que recherche vraiment Apple

Selon Tim Cook, ce qui compte vraiment chez un candidat, ce sont trois qualités humaines fondamentales :

La collaboration : Apple valorise les personnes qui croient profondément que l’on fait mieux ensemble. Pour Tim Cook, le vrai travail d’équipe fait que « un plus un égale trois ».

: Apple valorise les personnes qui croient profondément que l’on fait mieux ensemble. Pour Tim Cook, le vrai travail d’équipe fait que « un plus un égale trois ». La curiosité : Apple cherche des profils qui posent sans cesse des questions, qui veulent comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi les gens pensent d’une certaine manière.

: Apple cherche des profils qui posent sans cesse des questions, qui veulent comprendre comment les choses fonctionnent et pourquoi les gens pensent d’une certaine manière. La créativité : L’entreprise veut des personnes capables de « voir autour du coin », d’anticiper les besoins des consommateurs avant même qu’ils ne les expriment, pour créer des produits que les gens « ne peuvent plus vivre sans, mais qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin ».

Ces trois qualités ne figurent sur aucun diplôme et ne nécessitent pas d’avoir fait de grandes études.

Une philosophie de recrutement ouverte

Tim Cook a insisté sur le fait qu’Apple recrute des profils issus de tous les horizons. L’entreprise ne cherche pas seulement des ingénieurs ou des développeurs, mais des personnes capables d’apporter des idées nouvelles et de travailler en équipe, quel que soit leur parcours académique.

Cette approche reflète la volonté d’Apple de rester innovante en misant sur la diversité des talents plutôt que sur les seuls diplômes. La société privilégie l'humain, avant tout.

Vous pensez que les diplômes comptent encore beaucoup dans la tech ou que des entreprises comme Apple montrent la voie ?



PS : Tim Cook va bientôt laisser sa place à John Ternus, le 1er septembre prochain. Dans la vidéo, il souhaitait que son futur remplaçant soit un interne. Son voeux a été exaucé.