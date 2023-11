Tim Cook souhaite que son successeur soit une personne en interne

À la tête d’Apple depuis de longues années, Tim Cook a conscience que son règne à la tête d’Apple ne sera pas éternel. Tout comme l’a fait Steve Jobs, l’actuel PDG est en train de préparer la transition et cherche son successeur. Parmi les candidatures étudié par le conseil d’administration, il y a un critère qui est important pour Cook, il faut que cette personne soit interne, il est hors de question de prendre en externe.

La succession de Tim Cook se prépare

Dans le cadre de sa récente interview à Dua Lipa pour la BBC, Tim Cook a manifesté l’intention de choisir son successeur parmi les employés actuels de l’entreprise, illustrant ainsi son engagement envers la croissance interne et la continuité de la culture d’entreprise. En prévision de son départ, qui pourrait survenir dans la prochaine décennie tel qu’il l’a laissé entendre en 2021, Cook a assuré qu’il fournirait une palette de candidats potentiels au conseil d’administration pour assurer une transition fluide et sans difficulté.



Cette discrétion sur l’identité du successeur d’Apple est une pratique courante dans l’entreprise, à l’époque de Steve Jobs, le cofondateur avait gardé secret le nom de Tim Cook jusqu’à la dernière minute. Cette fois-ci encore, Tim Cook montre une préparation minutieuse et une stratégie réfléchie, tout en maintenant un certain mystère autour de l’avenir du leadership d’Apple.

La reconnaissance par Cook de circonstances imprévues qui pourraient précipiter le besoin d’un changement de direction révèle la prudence et l’adaptabilité de l’entreprise.



L’attachement de Tim Cook à Apple est clair et profond, comme en témoigne sa déclaration sur la difficulté de se voir en dehors de l’entreprise :

J'adore Apple et je ne peux pas imaginer ma vie sans être là. Je serai là pendant un certain temps.

Cependant, Tim Cook estime que son avenir, tout comme celui d’Apple, devra s’adapter aux réalités changeantes et aux exigences du temps, tout en continuant à former la prochaine génération de leaders pour maintenir la trajectoire innovante de l’entreprise.