Project Indigo : l’app photo expérimentale d’Adobe s’étend aux iPad et à l’iPhone 17e

Adobe vient de publier une mise à jour importante pour Project Indigo, son application photo expérimentale qui promet un rendu naturel et proche de celui d’un reflex grâce à un pipeline de photographie computationnelle sur mesure. Cette nouvelle version étend significativement la compatibilité de l’application en ajoutant le support des iPad (à condition d’avoir au moins 6 Go de RAM) et de l’iPhone 17e.

Qu’est-ce que Project Indigo ?

Lancée en juin 2025, Project Indigo se distingue des applications photo classiques en utilisant l’IA et la photographie computationnelle pour produire des images au rendu très naturel, avec un traitement doux et réaliste des sujets et des ciels. Le résultat ressemble à ce que l’on obtient avec un appareil photo reflex ou hybride. L’application permet de capturer des photos au format JPEG avec ce rendu appliqué directement, ou en RAW (DNG) où le rendu est simplement suggéré sans altérer les pixels originaux. Les utilisateurs conservent donc un contrôle total sur le post-traitement, et le résultat est vraiment bluffant. C'est probablement la meilleure application pour les puristes.

Nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 1.0.11

Outre l’élargissement de la compatibilité, Adobe a ajouté plusieurs améliorations demandées par les utilisateurs :

Vue grille dans la pellicule pour retrouver plus facilement ses photos, avec sélection multiple pour partager ou supprimer rapidement.

Import multiple vers Lightroom Mobile directement depuis la grille.

Filtres dans la pellicule et la grille (Toutes les photos, Album Indigo, Favoris).

Affichage de la focale équivalente 35 mm pour les objectifs arrière (activable dans les réglages).

Support initial pour l’iPhone 17e.

Compatibilité iPad

L’application est désormais compatible avec les iPad possédant au moins 6 Go de RAM, soit :

iPad Pro (2020 et modèles plus récents)

iPad Air (M1 et suivants)

iPad mini (7e génération)

iPad 11e génération

Adobe précise cependant qu’il s’agit d’un support initial : l’application n’est pas encore optimisée spécifiquement pour les iPad (l'interface reste la même que sur iPhone), et certaines fonctionnalités pourraient ne pas être parfaitement adaptées à la plus grande taille d’écran.

Indigo est désormais compatible avec les iPad dotés d'au moins 6 Go de RAM. Remarque : Project Indigo n'est pas encore optimisé pour iPad. Pour une expérience optimale, utilisez Project Indigo sur un iPhone compatible.

Notre avis

Project Indigo continue de se développer à un bon rythme. L’ajout du support iPad et iPhone 17e élargit considérablement son audience. Le rendu photo naturel et la philosophie « non destructrice » en RAW en font une application intéressante pour les photographes amateurs exigeants qui cherchent une alternative aux applications photo classiques.



L’application reste gratuite et en phase expérimentale, ce qui explique que certaines fonctionnalités soient encore en cours d’optimisation. À tester si ce n'est pas déjà fait !

Télécharger l'app gratuite Project Indigo