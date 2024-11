Belkin lance une housse de transport compacte pour le Vision Pro

Le fabricant d'accessoires Belkin enrichit sa gamme dédiée au Vision Pro avec une nouvelle housse de transport plus compacte et plus abordable que celle d'Apple. Cette alternative élégante vient compléter la sangle de tête récemment lancée par la marque.

Compacte, ergonomique et plus abordable

La housse Belkin se distingue par ses dimensions réduites de 23 x 21 x 13 cm, permettant de la glisser facilement dans un sac à dos ou une valise. Elle dispose de multiples compartiments pour ranger le casque et ses accessoires comme la batterie, l'adaptateur secteur et les différents bandeaux. Son design inclut une bandoulière ajustable et amovible ainsi qu'une poignée de transport. La protection est assurée par un rembourrage intérieur et un rabat spécifique pour protéger les optiques. La housse dispose même d'un emplacement secret pour AirTag.

Proposée à 119,95€, cette housse Belkin se positionne comme une alternative plus accessible que l'étui officiel d'Apple vendu 219,95€. Elle offre un excellent compromis entre protection, praticité et prix contenu, tout en conservant une qualité de fabrication premium avec des matériaux durables et une finition gris sidéral qui devrait mieux résister aux traces que le blanc immaculé choisi par Apple pour sa housse officielle. Tout comme la sangle de tête sortie par Belkin quelques jours plus tôt, on aurait évidemment aimé qu'une housse de transport soit incluse à l'achat du Vision Pro. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit portable à proprement parler, on parle tout de même d'un produit proposé à partir de 3 999€.



Cette nouvelle housse de transport Belkin est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'Apple Store en ligne et en magasin Apple, en exclusivité. Le produit sera livré vraisemblablement début décembre, avec des dates annoncées autour du 10. Elle vient enrichir un écosystème d'accessoires tiers qui commence à se développer autour du Vision Pro, offrant aux utilisateurs davantage de choix pour protéger et transporter leur précieux casque de réalité mixte, en attendant qu'Apple inclue un tel accessoire dans la boîte — on peut toujours rêver un peu.