Transférer ses données de Safari vers Chrome devient plus simple sur iPhone

Google facilite enfin la transition de Safari vers Chrome sur iPhone avec une nouvelle fonctionnalité d’importation guidée. Fini les manipulations complexes depuis un ordinateur : le transfert de données se fera désormais directement depuis l’iPhone, simplifiant considérablement l’expérience utilisateur.

Chrome pour iPhone : la migration depuis Safari devient enfin possible

Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans Chrome pour iOS qui permettra aux utilisateurs de transférer facilement leurs données de Safari vers Chrome directement depuis leur iPhone. Cette innovation met fin à une limitation technique qui obligeait jusqu’à présent les utilisateurs à effectuer cette opération uniquement depuis un ordinateur.



Actuellement en phase de test dans Chrome 145 via le programme TestFlight, cette nouvelle option guidera les utilisateurs à travers un processus d’importation simplifié pour récupérer leurs favoris, leur historique de navigation et leurs mots de passe depuis Safari. Cette avancée est d’autant plus remarquable que Chrome ne peut pas accéder directement aux données de Safari en raison des règles strictes de confidentialité imposées par Apple sur iOS.

Le fonctionnement repose sur une manipulation manuelle mais intuitive. Les utilisateurs devront d’abord exporter leurs données Safari sous forme de fichier ZIP via la section Historiques et données de sites web accessible dans Réglages iPhone > Applications > Safari > Exporter. Une fois ce fichier créé, il suffit de l'importer dans Chrome. L'application de Google proposera une interface claire affichant un récapitulatif détaillé des éléments qui seront importés, notamment les mots de passe, les cartes bancaires, l’historique et les favoris.



Un message d’avertissement indiquera aux utilisateurs que leurs données seront sauvegardées dans leur compte Google, garantissant ainsi la transparence du processus. La sécurité et la confidentialité ont été placées au cœur de cette nouvelle fonctionnalité : Chrome propose automatiquement de supprimer le fichier ZIP une fois l’importation terminée, évitant ainsi que des informations sensibles ne restent accessibles sur l’appareil.



Cette attention particulière portée à la protection des données personnelles constitue un atout majeur, notamment pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui pourraient hésiter à laisser traîner un fichier contenant des informations non cryptées. Le déploiement au grand public devrait intervenir prochainement avec la prochaine version stable de Chrome, étant donné que Chrome 144 est actuellement la version officielle disponible sur l’App Store.​​



Source