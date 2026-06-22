iPhone Ultra : la production des écran est validée, lancement bien prévu en septembre

Apple semble avoir franchi une étape décisive dans le développement de son premier iPhone pliable. Selon de nouvelles informations concordantes, la production des panneaux d’affichage pour l’iPhone Ultra a été officiellement approuvée, et le lancement commercial reste bien programmé pour septembre 2026.

Production validée et planning respecté

D’après les sources de TheElec, les fournisseurs ont reçu le feu vert pour démarrer la production en série des écrans destinés à l’iPhone Ultra. Cette validation est un signal fort : elle indique que les problèmes techniques (notamment liés à la flexibilité, à la durabilité et à l’intégration des composants) ont été suffisamment résolus pour passer à l’étape industrielle.



Le calendrier reste donc ambitieux mais réaliste selon DigiTimes :

Annonce : septembre 2026 (aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max)

: septembre 2026 (aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max) Lancement commercial : septembre/octobre 2026

Cela confirmerait les dernières déclarations de plusieurs leakers fiables comme Fixed Focus Digital, dont ceux qui indiquaient que le projet était « on track » (dans les temps).

Ce que l’on sait du design de l’iPhone Ultra

D’après les rumeurs les plus crédibles, l’iPhone Ultra, celui vu ce matin dans une vidéo ultra réaliste, devrait adopter un format book-style (pliable en deux comme un livre) avec :

Un écran interne d’environ 7,7 à 8 pouces

Un écran externe d’environ 5,3 à 5,5 pouces

Un design très premium, fin et léger

Un double capteur photo arrière

Touch ID intégré dans le bouton latéral

Une nouvelle couleur distinctive (probablement Dark Cherry)

Ce positionnement haut de gamme devrait en faire le modèle le plus cher de la gamme iPhone 18.

Pourquoi ce timing est stratégique pour Apple

En lançant son iPhone pliable dès septembre 2026, Apple évite de laisser trop d’avance à Samsung (qui domine le marché des pliables depuis plusieurs années) et répond à la demande des consommateurs pour un appareil hybride tablette/téléphone. Ce lancement coïnciderait également avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités logicielles dans iOS 27 spécialement optimisées pour les écrans pliables (meilleure gestion du multitâche, mode paysage dans toutes les apps, etc.).



Toutes les pièces du puzzle continuent de s’assembler. La validation de la production des panneaux est un signe très positif et renforce fortement la probabilité d’un lancement de l’iPhone Ultra en septembre 2026. Si tout se passe comme prévu, 2026 pourrait bien être l’année où Apple entre enfin sur le marché des smartphones pliables. On verra alors si la demande supposée était justifiée...