Les puces spéciales serveur IA d’Apple devraient arriver cette année

Apple vient de conclure un important partenariat avec Google pour alimenter ses futures fonctionnalités d’intelligence artificielle, dont le nouveau Siri. Et selon Ming-Chi Kuo, l’entreprise se prépare maintenant à produire en masse ses propres puces IA pour serveurs. Les puces serveur IA maison pourraient offrir un nouvel avantage à Apple.

À base de M5 ou M6 ?

Ming-Chi Kuo a publié sur X :

Les puces serveur IA développées en interne par Apple devraient entrer en production de masse au second semestre 2026, et ses propres data centers devraient commencer à être construits et mis en service en 2027. Cela suggère qu’Apple anticipe une très forte croissance de la demande en IA sur appareil à partir de 2027.

Des rumeurs circulent depuis plusieurs années sur le fait qu’Apple travaille sur ses propres puces serveur orientées IA. Il semblerait désormais que ces nouvelles puces soient sur le point d’être prêtes. Pour le moment, ce sont des processeurs M4 Ultra, mais Apple envisage un modèle spécifique.

Quelles que soient les critiques adressées à Apple sur son démarrage relativement lent en IA ou sur la qualité logicielle récente, une force incontestable de l’entreprise reste son équipe Silicon.



Les puces Apple Silicon constituent depuis des années le moteur des progrès constants des iPhone, iPad et Mac. Plus récemment, elles ont permis à Apple de lancer ses propres modems cellulaires maison (C1 et C1X) ainsi que sa puce de connectivité sans fil (N1).



Aujourd’hui, cette équipe talentueuse s’attaque aux puces pour serveurs IA, sans pour autant nous dévoiler sur quelle base sera construite ce composant. La puce M5 semble la plus probable, mais Apple prépare déjà la M6 pour la fin de l'année, notamment sur le MacBook Pro OLED.



Kuo mentionne un calendrier 2026 pour les puces elles-mêmes, et 2027 pour la mise en service des nouveaux data centers.



Cependant, comme la production de masse est prévue dès cette année, on peut s’attendre à ce que ces puces soient déployées à plus petite échelle dans les data centers existants dans un premier temps.



Pensez-vous que cela constituera un avantage compétitif unique pour l’entreprise à long terme ?