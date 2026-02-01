Et si Apple sortait aussi un iPhone Flip ?

iphone fold iconEn plus de son iPhone Fold quasiment certain d’arriver en septembre prochain, Apple explorerait aussi l’idée d’un iPhone pliable de type « clamshell » (coquillage) avec un design carré et compact, selon Mark Gurman de Bloomberg. Une stratégie qui rappelle celle de Samsung avec plusieurs modèles dans la gamme,

Apple veut vous faire « flipper »

Ce futur appareil - surnommé officieusement « iPhone Flip » (bien que ce nom ne soit probablement pas le nom final) - viendrait concurrencer directement des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 récemment sorti et les dernières versions du Motorola Razr. L’objectif principal de ce format serait la portabilité maximale : une fois plié, l’appareil adopterait une forme carrée très facile à glisser dans une poche.

iphone fold concept

Ce concept de clamshell arriverait après le premier iPhone Fold d’Apple, attendu pour septembre 2026 au sein de la gamme iPhone 18 (probablement aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max). Ce premier modèle devrait adopter un format « livre », à l’image du Samsung Galaxy Z Fold 7, se dépliant pour révéler un grand écran interne proche de l’iPad Mini d’environ 7,8 à 8 pouces, optimisé pour le visionnage de vidéos, le gaming et le multitâche, avec un écran externe secondaire pour les usages rapides.

Selon notre confrère, Apple mise sur le succès de ce premier iPhone pliable pour créer un véritable engouement autour de la catégorie. La marque espère que, en cas de bonne réception, les clients réclameront ensuite d’autres formes et tailles, comme ils l’ont fait au fil des années avec les iPhone classiques non pliables.

Il précise toutefois que la version Flip reste très spéculative et « loin d’être garantie » : aucun calendrier précis n’est évoqué au-delà d’une arrivée postérieure au premier modèle pliable.

3 réactions

Tobias - iPhone premium

Moi je ne comprends tout simplement pas. Que ce soit dans un sens ou dans l’autre.

02/02/2026 à 03h04

GuiJacq - iPhone premium

Pour moi aucun intérêt de plier un smartphone dans ce sens là. Au final on se retrouve avec un truc plus « petit » mais plus épais sans l’avantage d’avoir un grand écran et limité par le petit écran une fois plié. 🤔

02/02/2026 à 00h36

Zeego - iPhone premium

Pour moi, l'iPhone pliant doit être comme ça. Parce qu'une fois déplié, ça a le même gabarit qu'un iPhone. Ce qu'on appelle l'iPhone Fold, quand c'est déplié, ça ressemble plus à un iPad qu'un iPhone. Je ne comprends pas qu'on appelle "smartphone pliant" quelque chose qui a le gabarit d'une tablette une fois déplié.

01/02/2026 à 22h25

