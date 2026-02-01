Et si Apple sortait aussi un iPhone Flip ?

En plus de son iPhone Fold quasiment certain d’arriver en septembre prochain, Apple explorerait aussi l’idée d’un iPhone pliable de type « clamshell » (coquillage) avec un design carré et compact, selon Mark Gurman de Bloomberg. Une stratégie qui rappelle celle de Samsung avec plusieurs modèles dans la gamme,

Apple veut vous faire « flipper »

Ce futur appareil - surnommé officieusement « iPhone Flip » (bien que ce nom ne soit probablement pas le nom final) - viendrait concurrencer directement des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 récemment sorti et les dernières versions du Motorola Razr. L’objectif principal de ce format serait la portabilité maximale : une fois plié, l’appareil adopterait une forme carrée très facile à glisser dans une poche.

Ce concept de clamshell arriverait après le premier iPhone Fold d’Apple, attendu pour septembre 2026 au sein de la gamme iPhone 18 (probablement aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max). Ce premier modèle devrait adopter un format « livre », à l’image du Samsung Galaxy Z Fold 7, se dépliant pour révéler un grand écran interne proche de l’iPad Mini d’environ 7,8 à 8 pouces, optimisé pour le visionnage de vidéos, le gaming et le multitâche, avec un écran externe secondaire pour les usages rapides.



Selon notre confrère, Apple mise sur le succès de ce premier iPhone pliable pour créer un véritable engouement autour de la catégorie. La marque espère que, en cas de bonne réception, les clients réclameront ensuite d’autres formes et tailles, comme ils l’ont fait au fil des années avec les iPhone classiques non pliables.



Il précise toutefois que la version Flip reste très spéculative et « loin d’être garantie » : aucun calendrier précis n’est évoqué au-delà d’une arrivée postérieure au premier modèle pliable.