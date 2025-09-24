YouTube autorise le retour des créateurs bannis à tord pour le COVID et les élections

Google a annoncé son intention de permettre aux chaînes YouTube, précédemment bannies pour avoir diffusé des informations jugées erronées sur le Covid-19 et les élections américaines en 2020, de revenir sur la plateforme.

YouTube avait été sommé par Joe Biden

Dans une lettre adressée au Comité judiciaire de la Chambre des représentants, et publié par le ministère de la Justice américaine, l’équipe juridique d’Alphabet a déclaré que l’administration Biden avait fait pression sur YouTube pour supprimer des contenus sur le Covid-19 qui ne violaient pas ses politiques, invoquant une « atmosphère politique » qui avait influencé leurs décisions. Ils ont qualifié une telle ingérence gouvernementale d’« inacceptable et erronée ».

🚨 BIG WIN FOR FREEDOM 🚨 pic.twitter.com/6Ld4au2UgF — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) September 23, 2025

En 2020, au plus fort de la pandémie et sous la première administration Trump, YouTube avait mis en place une « politique contre la désinformation médicale » ciblant les théories conspirationnistes sur le Covid, menant à des bannissements définitifs.



Après les émeutes du 6 janvier au Capitole, YouTube a suspendu des chaînes, y compris celle de Donald Trump (comme Meta), pour avoir affirmé que l’élection avait été « volée ». Des influenceurs du mouvement MAGA, comme Steven Crowder, ont été démonétisés et ont vu leurs vidéos supprimées en 2021 pour des violations similaires. Aucun recours ne leur a été possible.

La maison-mère Alphabet a noté que les directives communautaires de YouTube concernant l’intégrité des élections et les contenus sur le Covid-19 ont depuis évolué. Pour défendre la liberté d’expression, YouTube permettra aux créateurs de revenir si les règles qu’ils ont enfreintes ne sont plus en vigueur. De plus, YouTube cessera d’utiliser des vérificateurs de faits tiers, que certains républicains accusaient de cibler injustement les contenus de droite.



« YouTube valorise les voix conservatrices et leur rôle dans le discours civique », a souligné Alphabet, reconnaissant leur influence significative. En clair, démocrates et républicains sont désormais traités de la même manière, et ceux qui critiquent la politique de santé aux USA ne seront plus systématiquement bannis. Twitter avait initié le même processus à la prise de fonction d'Elon Musk, suivi par les réseaux de Meta.

