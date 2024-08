Telegram va ajouter de nouvelles façons de gagner de l'argent pour les créateurs

X l'a compris, Threads l'a compris et de plus en plus de réseaux sociaux/messageries instantanées le comprennent : pour obtenir une communauté engagée et déterminer dans la création du contenu, l'ajout de revenus financiers est un avantage considérable. La célèbre application Telegram a annoncé aujourd'hui son intention d'améliorer les revenus de ses créateurs de contenus avec l'ajout de nouveaux moyens de gagner de l'argent quotidiennement. Voici plus de détails !

Telegram veut augmenter vos revenus

Telegram continue d'innover pour renforcer l'engagement de sa communauté en pleine expansion. Alors que l'application se rapproche du cap du milliard d'utilisateurs actifs, elle met en place de nouvelles fonctionnalités destinées à offrir aux créateurs des moyens supplémentaires de monétiser leur contenu. L'une des principales nouveautés est l'introduction d'abonnements mensuels payants, les utilisateurs pourront désormais acheter ces abonnements en utilisant la monnaie numérique propre à Telegram, les "Stars". Bien que cette fonctionnalité soit prometteuse, ces transactions seront probablement soumises à la commission de 30 % imposée par l'App Store d'Apple, un facteur qui pourrait influencer les gains nets des créateurs.

Telegram va également permettre aux créateurs de monétiser leur contenu en proposant des liens d'invitation payants. Cette fonctionnalité, similaire à ce que fournit le site Patreon, donnera accès à du contenu supplémentaire ou anticipé. Pour les grosses chaînes, cela représente une opportunité de booster leurs revenus. Cependant, cela pourrait aussi encourager une augmentation du contenu pour adulte, qui est déjà très présent sur la plateforme via des chaines privées qui sont interdites sur iOS. Les créateurs auront la liberté de fixer le prix de leur contenu, de plus, ils pourront convertir les Stars accumulées en Toncoin, une cryptomonnaie, ou en publicités subventionnées, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion de leurs gains.



Enfin, Telegram introduit une nouvelle fonctionnalité appelée "Star Reactions", qui permet aux utilisateurs de soutenir directement leurs créateurs préférés, à l'instar du "Super Thanks" de YouTube. Ce système est conçu pour permettre aux créateurs de recevoir des contributions directes de la part de leurs fans, avec un avantage majeur : les créateurs obtiennent 100 % des Stars envoyées via ces réactions, sans aucune commission de Telegram.



Avec ces nouvelles fonctionnalités, Telegram s'affirme comme une plateforme où les créateurs peuvent non seulement partager du contenu, mais aussi en tirer des revenus. En donnant plus de contrôle et de possibilités de monétisation à ses utilisateurs, Telegram renforce son attractivité, ce qui pourrait être crucial alors que l'application se rapproche du milliard d'utilisateurs actifs. Cette stratégie pourrait bien consolider sa place parmi les leaders des plateformes de messagerie tout en ouvrant la voie à de nouvelles dynamiques de création et de consommation de contenu. WhatsApp qui observe beaucoup se que fait Telegram et n'hésite pas à copier certaines fonctionnalités, va-t-il suivre le mouvement ? Il y a fort à parier, car les créateurs de contenus s'investissent toujours sur les applications qui proposent des revenus.



