YouTube va relancer les messages privés : un retour attendu

Dans l'univers des réseaux sociaux, YouTube faisait figure d'exception en ne proposant aucun système de messagerie directe. Cette particularité pourrait bientôt appartenir au passé. La plateforme de Google teste actuellement une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de s'envoyer des vidéos et d'échanger à leur sujet directement dans l'application mobile.

Un test limité pour une demande populaire

Le déploiement commence en Irlande et en Pologne, exclusivement pour les utilisateurs majeurs de 18 ans et plus. Cette limitation géographique permettra à YouTube d'évaluer l'intérêt réel avant un éventuel lancement global. Selon la plateforme, il s'agit d'une demande récurrente de la communauté. Les utilisateurs pourront partager aussi bien des vidéos longues que des Shorts ou des lives, avec un système d'invitation préalable pour initier une conversation, un peu comme sur X.

L'histoire se répète pour YouTube, qui avait déjà intégré une messagerie en 2017 avant de la supprimer deux ans plus tard À l'époque, Google préférait privilégier les discussions publiques dans les sections commentaires.



Cependant, YouTube précise que les messages seront analysés et pourront être examinés pour respecter les règles de la communauté, ce qui soulève des questions sur la confidentialité. Reste à savoir si cette seconde tentative convaincra davantage qu'en 2019.



