Apple annoncera ses résultats du T3 fiscal 2026 le 30 juillet

Apple publiera ses résultats financiers du troisième trimestre fiscal 2026 le jeudi 30 juillet. La société tiendra ensuite une conférence téléphonique à 14h PT / 17h ET / 23h CEST, avec Tim Cook qui participera probablement pour la dernière fois en tant que CEO, aux côtés du CFO Kevan Parekh. Ensuite, ce sera John Ternus qui officiera en tant que grand patron d’Apple.

Ce qu’il faut attendre du trimestre d’Apple

L’an dernier, à la même période, Apple avait réalisé 94,04 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur cette période, en hausse de 10 % par rapport à T3 2024. Pour ce trimestre, Apple a anticipé une croissance de 14 à 17 % en année glissante.

Les récentes hausses de prix (annoncées le 25 juin) n’auront probablement pas d’impact significatif sur les résultats, car elles interviennent juste avant la clôture du trimestre.

Les points à surveiller sont cependant les suivants :

Disponibilités limitées : plusieurs modèles Mac, notamment le MacBook Neo, ont été en rupture de stock une grande partie du trimestre.

Demande très forte qui a poussé Apple à commander plus de puces A18 Pro chez TSMC, ce qui pourrait influer sur les bénéfices.

Ces résultats financiers du troisième trimestre fiscal (Apple commençant son exercice au 1er octobre) devraient donner une bonne visibilité sur la santé actuelle de la gamme Mac et sur l’impact des contraintes d’approvisionnement.

Vous attendez quoi de ces résultats ?