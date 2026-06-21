Ternus veut redonner au design sa place centrale chez Apple

Longtemps symbole de l'excellence en design, Apple semble avoir perdu une partie de son éclat créatif selon Gurman et de nombreux utilisateurs à travers le monde. John Ternus hérite désormais de la mission délicate de remettre le design au centre de la stratégie du groupe.

Le design chez Apple : une crise silencieuse que Ternus devra résoudre

Apple a longtemps été la référence absolue en matière de design. Ses produits anciens trônent dans des musées. Sa cohérence visuelle, de l'iPhone à la boutique en passant par le packaging, était une signature mondiale. Tout cela appartient peut-être au passé et c'est John Ternus qui devra réparer les dégâts.



Mark Gurman le décrit sans détour dans sa newsletter Power On ce dimanche : l'équipe de design industriel d'Apple n'a jamais été aussi peu influente depuis des décennies. Après le départ de Jony Ive, la supervision du studio est tombée dans l'escarcelle des opérations. Morale en berne, talents partis, l'équipe est devenue un prestataire interne. Fini le temps où le studio dictait la direction produit de toute la compagnie.



La nomination de Molly Anderson comme vice-présidente du design en mars 2026 a comblé un vide, mais Bloomberg relève qu'elle n'avait jamais dirigé d'équipe auparavant. Apple a privilégié la continuité sur le recrutement du meilleur profil disponible. Résultat : un studio rajeuni, composé de profils moins expérimentés, loin du prestige d'autrefois.

Ternus, ingénieur mécanique entré chez Apple en 2001, supervise le design depuis fin 2025. Contrairement à Tim Cook dont le génie résidait dans la logistique, le futur PDG vient des rangs du développement produit. Il connaît le studio de l'intérieur et a tenu un discours clair en réunion interne : "Le design est au coeur de ce que nous faisons chez Apple."



Ses premiers défis arrivent dès septembre avec l'iPhone 18 et l’iPhone Ultra (qui ont été conçus sous Tim Cook), puis en 2027 avec les AirPods à caméras, les lunettes connectées et un iPhone pliable deuxième génération. Ternus n'en pilote pas la conception depuis le début et le premier appareil vraiment façonné sous son autorité ne verra le jour qu'en 2028.



La vraie question n'est pas de savoir s'il veut redonner au design sa place centrale, ses mots le disent. C'est s'il trouvera les collaborateurs nécessaires pour reconstruire un studio fragilisé, tout en gérant le retard sur l'IA et les pressions réglementaires européennes.