Microsoft Authenticator va vous bloquer sur iPhone jailbreaké et Android rooté

Microsoft renforce la sécurité de son application d’authentification. Selon un document officiel, Microsoft Authenticator va bientôt refuser l’accès aux comptes professionnels et scolaires sur les appareils jailbreakés (iOS) ou rootés (Android).

Une mesure de sécurité logique

À partir d’une date encore non précisée, l’application détectera si le smartphone a été modifié au niveau système (root ou jailbreak selon l'OS) et bloquera l’ajout ou la connexion aux comptes Azure AD / Microsoft 365.



Si vous ne le savez pas, un appareil jailbreaké présente des risques de sécurité importants :

Possibilité d’installation de malware

Contournement des protections système

Accès plus facile aux données sensibles

Microsoft veut ainsi protéger les environnements d’entreprise et scolaires, où les comptes contiennent souvent des données confidentielles.

Que faire si votre téléphone est rooté/jailbreaké ?

Si vous utilisez un smartphone modifié pour vos comptes professionnels :

Vous devrez probablement passer sur un appareil non rooté

Ou utiliser une autre méthode d’authentification (clé physique, application sur un autre appareil, etc.)

La mesure ne concerne que les comptes pro et scolaires. Les comptes personnels Microsoft devraient rester accessibles, ouf.



Cette décision est compréhensible d’un point de vue sécurité, même si elle va gêner certains utilisateurs avancés. Dans un contexte où les attaques sur les comptes professionnels se multiplient, Microsoft renforce logiquement ses protections.

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