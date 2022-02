Les clones de l'app Authenticator pullulent sur l'App Store

À chaque jour suffit sa peine. Cette fois-ci, il s'agit d'une nouvelle plainte autour de la validation de l'App Store. L'application 2FA Authenticator de 2Stable a vu arriver de nombreux clones récemment, avec des apps qui copient non seulement les fonctionnalités mais qui facturent parfois plus de 300€ par an via un in-app. Un nouveau cas qui soulève des questions légitimes sur le processus d'examen de l'App Store d'Apple.

Le créateur d'Authenticator, Kevin Archer, a publié sur son compte Twitter qu'il analysait comment les mots-clés de son application se comportaient sur l'App Store lorsqu'il a découvert une autre application 2FA qui copiait-collait sa description.

Seems like they have the same app submitted on another developer account, they only changed the color. It's green now. https://t.co/2MQAo62vVm pic.twitter.com/J7obMRFE9w