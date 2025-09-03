Astropad vend la protection antireflet Fresh Coat pour iPhone

Astropad a lancé Fresh Coat, un protecteur d’écran antireflet innovant conçu pour améliorer la visibilité de l’iPhone dans des environnements lumineux. Ce protecteur en verre réduit les reflets jusqu’à 75 % tout en préservant la précision des couleurs et la clarté de l’affichage, sans effet de voile. Les premiers tests sont très positifs, permettant de lire sans mal en plein soleil.

Astropad lance Fresh Coat

Afin de conserver l’éclat de l’écran de l’iPhone, l'accessoire utilise un système à cinq couches : une couche adhésive flexible pour absorber les chocs, une barrière anti-poussière, du verre trempé « armorine » pour la protection, un revêtement oléophobe et hydrophobe, et enfin, une couche antireflet.



Avec une épaisseur de 0,6 mm, il offre une protection robuste sans gêner l'utilisation quotidienne. Astropad fournit un outil d’alignement précis et un clip d’application pour guider les utilisateurs lors de l’installation.

Un accessoire inutile sur iPhone 17 Pro ?

Des rumeurs indiquent qu’Apple pourrait intégrer une technologie antireflet similaire dans les modèles iPhone 17 Pro. Fresh Coat est compatible avec les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro et 16 Pro Max. Il sera utile avec l'iPhone 17 standard, chose qui n'a pas échappé à la société. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs cherchant une meilleure visibilité en extérieur.

Proposé à 24,99 €, comprenant une réduction de lancement de 20 %, Fresh Coat est disponible sur le site d’Astropad pour les modèles mentionnés, avec une version pour iPhone 17 en précommande. Ce protecteur allie technologie de pointe et design pratique pour lutter contre les reflets.



Pour information, on trouve des produits semblables, plus axé sur la confidentialité, sur Amazon à partir de 19 € le pack de 2 par exemple pour iPhone 16.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.