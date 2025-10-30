Si vous en doutiez, les chargeurs vendus par Temu et Shein sont très dangereux

Les plateformes de vente en ligne chinoises Temu et Shein séduisent des millions consommateurs avec leurs prix ultra-compétitifs. Pourtant, une enquête menée par l'UFC-Que Choisir et trois associations européennes révèle des problèmes préoccupants concernant la sécurité de nombreux produits vendus sur ces sites. L'association a testé en laboratoire 108 articles achetés de manière aléatoire, et les résultats montrent que la majorité ne respecte pas les normes européennes.

Des chargeurs USB qui représentent un danger réel

Sur 54 adaptateurs secteurs USB achetés entre 2 et 18,64 euros, seuls deux répondaient à l'ensemble des exigences de sécurité européennes. Les tests ont mis en évidence plusieurs défaillances graves : 21 produits ne présentaient pas le marquage CE obligatoire, et 51 n'ont pas résisté aux tests mécaniques, avec des broches qui se tordent trop facilement ou des boîtiers qui se cassent lors d'une chute.

Plus inquiétant encore, quatre chargeurs présentaient une conception défectueuse avec une proximité excessive entre les circuits haute tension (230V) et basse tension (5V), créant un risque d'arc électrique ou de court-circuit en milieu humide. Quatorze adaptateurs ont également dépassé la température maximale autorisée de 77°C en fonctionnement, l'un d'entre eux atteignant même 102°C. Cette surchauffe peut provoquer des incendies, des brûlures ou endommager les appareils connectés, y compris les iPhone et iPad.

Pour les utilisateurs d'appareils Apple, la prudence s'impose particulièrement. Si les adaptateurs officiels Apple restent onéreux, notamment le modèle USB-C 20W vendu autour de 25 euros, leur conception garantit une sécurité optimale pour les précieux smartphones et tablettes. Des alternatives de marques reconnues comme Anker ou Belkin offrent également un bon compromis entre prix et fiabilité.

Jouets et bijoux également concernés

L'enquête révèle que 27 jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans présentent des risques importants. La moitié d'entre eux contenait de petites pièces se détachant trop facilement, pouvant être ingérées par les jeunes enfants. Un jouet affichait des taux de formaldéhyde, substance cancérogène, cinq fois supérieurs aux limites autorisées. Les compartiments à piles de plusieurs produits s'ouvraient trop facilement, créant un danger d'ingestion de piles bouton au lithium, potentiellement mortelles pour les enfants.

Des tests sur 54 bijoux ont également révélé la présence de substances toxiques comme le cadmium et le nickel en quantités excessives. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité de tests antérieurs menés sur d'autres plateformes similaires, où certains adaptateurs contenaient même du plomb dans leurs soudures, une pratique interdite en Europe car toxique pour l'Homme.

Face à l'afflux massif de 4,6 milliards de petits colis chinois en 2024 vers l'Union européenne (soit trois fois plus qu'en 2022), la Commission européenne envisage d'imposer des frais de 2 euros sur chaque colis de moins de 150 euros. Cette mesure vise à mieux contrôler ces importations, mais en attendant, la vigilance reste de mise pour les consommateurs, surtout lorsque les prix semblent trop attractifs pour être vrais.



N'hésitez pas à mettre le prix dans votre chargeur car il est absurde d'endommager son iPhone à 1000€ pour avoir voulu économiser quelques euros sur un bloc secteur cheap.