Apple Watch SE 2 / SE 3 : comparatif des montres pas chères

Apple vient de lever le voile sur sa nouvelle Apple Watch SE 3 lors de son événement de septembre, marquant une évolution significative de sa montre d'entrée de gamme. Deux ans après la SE 2, cette nouvelle génération apporte des améliorations substantielles tout en conservant un positionnement tarifaire attractif. Pour les utilisateurs hésitant entre ces deux modèles, les différences sont plus importantes qu'il n'y paraît au premier regard.

Des évolutions techniques majeures sous un design familier

Visuellement, l'Apple Watch SE 3 conserve l'ADN de sa devancière avec des boîtiers identiques de 40 et 44 mm en aluminium recyclé. Cependant, les similitudes s'arrêtent là. La principale nouveauté réside dans l'intégration de l'écran Always-On, enfin disponible sur le modèle d'entrée de gamme. Cette fonctionnalité permet de consulter l'heure et les complications sans avoir à lever le poignet, comblant l'un des principaux écarts avec les modèles haut de gamme.

Sous le capot, les changements sont encore plus significants. La SE 3 embarque la puce S10 Neural Engine 4 cœurs, remplaçant la vieillissante S8 de la SE 2. Cette mise à jour apporte une fluidité accrue et permet le traitement local de certaines requêtes Siri, améliorant considérablement la réactivité. Le stockage double également, passant de 32 à 64 Go, offrant plus d'espace pour les applications et la musique. En outre, il est désormais possible de lire des contenus audio directement sur le haut-parleur de la montre.

La connectivité évolue aussi avec l'arrivée de la 5G (uniquement chez Orange pour l'instant) sur les modèles cellulaires, remplaçant la 4G de la génération précédente. Cette amélioration s'accompagne de nouveaux gestes intuitifs comme le "double tap" et "tourner le poignet", hérités des modèles premium

Un suivi santé renforcé

L'Apple Watch SE 3 rattrape son retard en matière de fonctionnalités santé. Elle intègre désormais la mesure de température cutanée, absente de la SE 2. Cette addition permet un suivi plus précis du cycle menstruel avec des estimations d'ovulation rétrospectives, rapprochant l'expérience de celle des modèles haut de gamme.

La détection de l'apnée du sommeil fait également son apparition, accompagnée du score de sommeil. Ces fonctionnalités, jusqu'alors réservées aux montres plus onéreuses, démocratisent l'accès à un suivi santé complet. La SE 2 se limite quant à elle aux notifications de fréquence cardiaque et au suivi basique du sommeil.

L'autonomie reste stable à 18 heures d'utilisation classique, mais la SE 3 gagne un mode économie d'énergie permettant d'atteindre 32 heures. La charge rapide fait aussi son entrée avec 80% de batterie en 45 minutes, contre une charge standard pour la SE 2

Un positionnement prix attractif face à la concurrence

Apple maintient sa stratégie tarifaire agressive avec la SE 3, proposée à partir de 269€ en 40 mm et 299€ en 44 mm. Ces prix restent alignés sur ceux de la SE 2 lors de son lancement, rendant la nouvelle génération particulièrement attractive. La firme de Cupertino répond ainsi à la concurrence de Samsung et sa Galaxy Watch FE, tout en consolidant sa position sur le segment d'entrée de gamme.

Pour les possesseurs d'une SE 2, la question de la mise à niveau se pose légitimement. L'écran Always-On et les nouvelles fonctions santé constituent des arguments solides, surtout pour les utilisateurs privilégiant le suivi de leur bien-être. Les nouveaux acquéreurs n'ont en revanche aucune hésitation à avoir : la SE 3 s'impose comme le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Apple Watch, offrant l'essentiel de l'expérience premium sans les fioritures des modèles haut de gamme.

La disponibilité est prévue pour le 19 septembre, avec des précommandes déjà ouvertes. Cette nouvelle génération confirme la volonté d'Apple de démocratiser ses technologies tout en conservant un écosystème cohérent à tous les niveaux de prix.



En tout cas, les nouveautés sont bien plus importantes sur l'Apple Watch SE 3 que sur la Series 11. De là à dire qu'il faut arrêter de sortir une Watch tous les ans, il n'y a qu'un pas.

Apple Watch SE 2 Apple Watch SE 3 Puce S8 Puce S10 Neural Engine 4 cœurs 32 Go de stockage 64 Go de stockage Pas d'écran Always-On Écran Always-On 4G (modèles cellulaires) 5G (modèles cellulaires) Pas de mesure de température Mesure de température cutanée Suivi sommeil basique Détection apnée du sommeil + score de sommeil Charge standard Charge rapide (80% en 45min) 18h d'autonomie 18h + mode économie 32h Pas de gestes avancés Double tap + tourner le poignet

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.