Blablacar s'offre une nouvelle interface "True Blue" sur iOS

Grosse mise à jour pour le leader du covoiturage. Si vous avez lancé BlaBlaCar sur votre iPhone ce matin, vous avez sans doute remarqué que l'interface a radicalement changé. Huit ans après sa dernière refonte majeure, la licorne française déploie aujourd'hui une toute nouvelle identité visuelle.



Fini les mascottes sympathiques et le style parfois un peu enfantin. BlaBlaCar opère un virage vers la maturité pour mieux coller à son statut de plateforme multimodale globale. Voici ce qui change concrètement sur votre écran.

Une interface "True Blue" et lisibilité accrue

Le premier changement notable concerne la charte graphique. L'application abandonne ses couleurs multiples pour une teinte unique dominante : le "True Blue" (#0071EB). Ce choix ne relève pas uniquement du branding, mais répond à des exigences techniques d'accessibilité numérique.

Les développeurs ont retravaillé les contrastes de l'interface pour garantir une meilleure lisibilité des informations, un point crucial pour les utilisateurs en situation de handicap visuel. L'ensemble est soutenu par l'intégration de la typographie GT Eesti, qui offre un rendu plus net sur les écrans haute résolution des iPhone.

Côté ergonomie, les illustrations et mascottes, souvent jugées distrayantes, ont été supprimées. L'interface se veut plus sobre, privilégiant l'efficacité de la recherche. Le logo conserve ses guillemets emblématiques, mais ceux-ci symbolisent désormais la connexion technique d'un point A à un point B plutôt qu'une simple conversation. Cerise sur le gâteau : l'application adopte désormais complètement le design Liquid Glass.

Covoiturage, bus et train au même niveau

Au-delà du visuel, c'est l'architecture de l'information qui évolue. BlaBlaCar ne se présente plus comme une application de covoiturage avec des options annexes, mais comme un hub de mobilité global.

Sur la nouvelle page d'accueil, la distinction entre les modes de transport s'efface au profit de la destination. L'algorithme de recherche a été optimisé pour proposer simultanément les résultats en covoiturage, en bus et en train. Cette unification vise à fluidifier le parcours utilisateur : une seule requête suffit pour comparer les prix et les durées de toutes les options disponibles, le tout pour se rendre compte que le covoiturage est souvent le moins cher.

Cette refonte permet de gérer plus efficacement la multimodalité, une stratégie indispensable alors que la plateforme revendique 40 millions de membres uniques. La mise à jour est en cours de déploiement sur iOS et devrait apparaître automatiquement sur votre appareil dans les prochaines heures.

