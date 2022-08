L’app 1Password 8 pour iOS s'offre une interface revisitée et des fonctions supplémentaires

La nouvelle application 1Password 8 est disponible sur iPhone et iPad. Comme indiqué dans le communiqué officiel, on ne parle pas là d'une simple mise à jour mais d'une réelle nouvelle expérience pour le coffre-fort numérique le plus connu

1Password 8 : nouveau design, plus de sécurité et une personnalisation poussée

Oubliez 1Password , place à 1Password 8. Après son arrivée sur macOS, il y a quelques mois, la toute nouvelle application d'AgileBits est désormais disponible sur iOS. Le premier changement, et sans aucun doute le plus visible, n'est autre que l'interface.



Les développeurs proposent une toute nouvelle expérience, censée être plus fluide et surtout plus intuitive à l'usage. Vous pouvez réorganiser vos menus, placer des favoris en tête de liste ou encore masquer des catégories.

Il en va de même pour la barre de navigation située sur le bas de l'écran qui permet d'accéder rapidement aux favoris, éléments récents, champ de recherche... L'application s'offre également des logos, un code couleur et une typographie plus moderne.



Enfin, tout à droite de la nouvelle barre de navigation, on retrouve l'interface dédiée à Watchtower. Via ce menu, vous pouvez visualiser votre "score de sécurité". En fonction de vos mots de passe, 1Password 8 va vous donner un score qui indique si vous êtes suffisamment protégé à son goût. Si ce n'est pas le cas, vous serez invité à faire quelques modifications pour renforcer la sécurité de vos coordonnées.

Pour ce qui est du prix, 1Password 8 s'affiche à 37.99 € par an ou 3.99 € par mois. En passant par le forfait annuel, il est possible de faire une économie de 10 €. Si vous êtes déjà un utilisateur de l'ancienne version de l'application, il n'y aura aucun problème pour la migration. Rappelons qu'Apple propose peu ou prou la même chose nativement avec iCloud Keychain...

Télécharger l'app gratuite 1Password 8