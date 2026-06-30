iPhone 18 Pro : oui pour la couleur Dark Cherry, non pour un modèle Noir Sidéral

À onze semaines de sa présentation, l'iPhone 18 Pro continue de se dévoiler au fil des fuites. Une nouvelle image relance notamment la piste d'un inédit coloris Dark Cherry (cerise), tandis que l'hypothèse d'un modèle noir s'éloigne encore un peu plus.

iPhone 18 Pro : la rumeur Dark Cherry toujours d'actualité

Une nouvelle image vient encore une fois alimenter le dossier des coloris du futur iPhone 18 Pro. Le leaker chinois Ice Universe a publié sur Weibo la photo d'un tiroir SIM censé provenir de l'appareil, dans une teinte sombre et profonde, à mi-chemin entre le bordeaux et le brun violacé. Le cliché est granuleux, mais il confirme une tendance déjà évoquée à plusieurs reprises depuis février : Apple préparerait bien un coloris baptisé en interne Dark Cherry.



Ce qui rend cette rumeur intéressante, ce n'est pas tant l'image elle-même, difficile à interpréter puisqu'il s'agit d'une pièce détachée de très petite taille, c'est qu'elle s'ajoute à d'autres indices. Depuis plusieurs mois, les fuites se multiplient autour de la palette de couleurs de l'iPhone 18 Pro et cette teinte cerise apparaît désormais comme une possibilité de plus en plus crédible.

Pas de coloris noir pour l'iPhone 18 Pro

Un détail mérite aussi l'attention des amateurs de finitions plus classiques : dans le même fil Weibo, Ice Universe a confirmé l'absence d'un coloris noir pour l'iPhone 18 Pro, une information qui circulait déjà depuis avril. Apple semble donc vouloir prolonger son idée autour de l'iPhone 17 Pro.

Reste à savoir comment cette teinte se traduira une fois appliquée sur le dos en aluminium et en verre du smartphone, où les jeux de lumière modifient souvent la perception des couleurs vues sur des composants isolés. Apple devrait lever le voile en septembre, lors d'une keynote qui devrait aussi marquer l'arrivée du tout premier iPhone pliable de la marque, vendu sous le nom provisoire d'iPhone Ultra.