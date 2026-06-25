Apple aurait validé un iPhone Ultra 2, pas un iPhone Air 3

Bonne nouvelle pour les fans de smartphones pliables : le développement de l’iPhone Ultra 2 a été officiellement validé par Apple, selon une information publiée aujourd’hui par le leaker chinois Digital Chat Station.

Ce que l’on sait de l’iPhone Ultra 2

D’après le leaker, qui compte plusieurs millions d’abonnés sur Weibo et jouit d’une solide réputation, le second iPhone pliable utilisera le même écran que la première génération attendue fin 2026. Il s’agirait donc d’un panneau OLED pliable de 7,8 pouces fourni par Samsung, utilisant une nouvelle technologie plus fine, légère et économe en énergie (suppression d’une couche traditionnelle au profit d’un filtre couleur intégré directement dans l’écran).



Le lancement de l’iPhone Ultra 2 est prévu pour l’automne 2027, en même temps que les modèles iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max (ou iPhone XX Pro), qui marqueront le 20e anniversaire de l’iPhone.

Rappel sur la première génération

L’iPhone Ultra (première génération) devrait être présenté en septembre ou octobre 2026. Il utilisera donc un écran de 7,8 pouces à l'intérieur, une dalle de 5,4 pouces à l'extérieur (mode fermé) et devrait proposer un design très premium, avec Touch ID intégré au bouton latéral et un double capteur photo arrière. Son prix pourrait être effrayant, plus de 2 000 euros comme l'avait annoncé dès mars 2025 Ming-Chi Kuo.

L’iPhone Air 3 toujours en attente

Digital Chat Station indique également que l’iPhone Air 3 n’est pas encore entré en phase de prototypage. Son développement dépendra des performances commerciales de l’iPhone Air 2, attendu au printemps 2027. Ce dernier devrait notamment bénéficier d’un second capteur photo (ultra grand angle) et d’une meilleure autonomie.

Fiabilité de la rumeur

Digital Chat Station a un joli palmarès à son actif. Et il est à l’origine de l’information selon laquelle le premier iPhone pliable s’appellera iPhone Ultra. Il a souvent été juste sur les projets Apple, même si rien n’est encore officiel.



Le feu vert donné à l’iPhone Ultra 2 est une excellente nouvelle. Cela confirme qu’Apple voit un réel avenir dans les smartphones pliables et qu’elle compte bien investir sur le long terme. L’utilisation du même écran que la première génération devrait permettre de réduire les coûts et d’améliorer plus rapidement la technologie (meilleure résistance aux pliures, meilleure luminosité, etc.).



2027 s’annonce comme une année majeure pour Apple avec les iPhone 20 et l’iPhone Ultra 2. La concurrence avec Samsung et les autres fabricants de foldables va devenir passionnante, non ?