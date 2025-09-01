L'UE valide la décision de l'ANFR sur le DAS de l'iPhone 12
- Alban Martin
- Hier à 16:59
En 2023, l’iPhone 12 avait été interdit à la vente en France après que l’agence nationale des fréquences (ANFR) a constaté un DAS « membre » de 5,74 W/kg, dépassant la limite européenne de 4 W/kg. Malgré tout, tout en faisant appel, Apple avait proposé une mise à jour logicielle, corrigeant l'intensité des ondes émises.
Une décision entérinée par Bruxelles
La décision de l'ANFR, contestée par l’Irlande et Apple, qui dénonçait un protocole de test inadéquat, a fait l’objet d’un débat de près de deux ans. La Commission européenne a finalement validé la méthode de l’ANFR, confirmant la légitimité de l’interdiction. Malgré la défaite apparente, il s'agit plus d'un symbole qu'autre chose, Apple ne vendant plus l'iPhone 12 depuis un moment.
En conséquence, la mise à jour logicielle 17.1 appliquée en France fin 2023 pour réduire le DAS pourrait être étendue à toute l’UE. Apple, bien que toujours en désaccord avec le protocole, se conformera à cette décision et déploiera la mise à jour à l’échelle européenne. En effet, Apple a réagi auprès de nos amis de iGen :
L'iPhone 12 peut — et a toujours pu — être utilisé en toute sécurité, respectant ou dépassant les normes de DAS (débit d'absorption spécifique) applicables dans le monde entier, comme cela a été confirmé par de nombreux laboratoires et organismes de réglementation indépendants.
Même si nous continuions à être en désaccord avec l'approche de test de l'ANFR, nous respectons la décision de la Commission européenne d'adopter ce protocole au sein de l'Union européenne. Par conséquent, la mise à jour logicielle introduite en octobre 2023 pour les utilisateurs d'iPhone 12 en France sera étendue aux autres pays et territoires de l'UE dans une prochaine mise à jour, disponible dans les semaines à venir.
Cette mise à jour est liée à un protocole de test spécifique et non à un problème de sécurité. Les clients peuvent continuer à utiliser leur iPhone 12 en toute confiance, comme ils l'ont toujours fait.
L'iPhone 12 en quelques mots
À sa sortie en octobre 2020 (décalé à cause du COVID), l’iPhone 12 a introduit plusieurs nouveautés par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 11.
Voici les principales innovations :
- Design repensé :
- Adoption d’un design à bords plats, inspiré des iPhone 4/5 et des iPad Pro, remplaçant les bords arrondis de l’iPhone 11.
- Introduction du Ceramic Shield, un verre renforcé pour une meilleure résistance aux chutes.
- Certification IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes).
- Cadre en aluminium de qualité aérospatiale et finitions en cinq couleurs : bleu, vert, noir, blanc et (PRODUCT)RED, avec une couleur violette ajoutée en avril 2021.
- Écran Super Retina XDR :
- Passage à un écran OLED (contre LCD Liquid Retina sur l’iPhone 11), offrant des noirs plus profonds et un meilleur contraste.
- Résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppi pour l’iPhone 12 (6,1 pouces) et 2340 x 1080 pixels à 476 ppi pour l’iPhone 12 mini (5,4 pouces).
- Support du HDR, Dolby Vision, et True Tone pour une expérience visuelle optimisée.
- Connectivité 5G :
- Première gamme d’iPhone compatible avec la 5G (mmWave aux États-Unis, sub-6 GHz ailleurs), permettant des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 4 Gbit/s.
- Introduction du Smart Data Mode, basculant automatiquement entre 4G et 5G pour préserver la batterie.
- Puce A14 Bionic :
- Nouvelle puce gravée en 5 nm, avec 11,8 milliards de transistors, offrant des performances améliorées et une meilleure efficacité énergétique par rapport à l’A13 Bionic.
- Neural Engine à 16 cœurs, capable de 11 trillions d’opérations par seconde pour des tâches d’apprentissage automatique.
- Appareils photo améliorés :
- Double capteur arrière (12 MP) : grand-angle (f/1.6, capture 27 % de lumière en plus) et ultra grand-angle (f/2.4).
- Introduction du mode Nuit sur tous les capteurs, y compris la caméra avant TrueDepth (12 MP, f/2.2).
- Support de l’enregistrement vidéo en Dolby Vision HDR 4K jusqu’à 30 images par seconde, une première pour un smartphone.
- Amélioration du Smart HDR 3 pour des photos plus précises en termes de contraste et de couleurs.
- MagSafe :
- Introduction de la technologie MagSafe, un système magnétique pour un chargement sans fil optimisé (jusqu’à 15 W) et des accessoires aimantés (étuis, chargeurs, porte-cartes).
- Suppression de certains accessoires :
- Plus d’adaptateur secteur ni d’écouteurs EarPods dans la boîte, seulement un câble USB-C vers Lightning, pour des raisons environnementales (selon Apple).
- En France, les écouteurs étaient inclus en raison d’une législation obligeant les kits mains libres pour protéger les jeunes des radiations électromagnétiques.
- Impact environnemental réduit :
- Utilisation de 100 % d’éléments de terres rares recyclés dans les aimants et de 100 % d’étain recyclé dans la soudure de la carte mère.
- 35 % ou plus de plastique recyclé dans plusieurs composants.