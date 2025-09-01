L'UE valide la décision de l'ANFR sur le DAS de l'iPhone 12

En 2023, l’iPhone 12 avait été interdit à la vente en France après que l’agence nationale des fréquences (ANFR) a constaté un DAS « membre » de 5,74 W/kg, dépassant la limite européenne de 4 W/kg. Malgré tout, tout en faisant appel, Apple avait proposé une mise à jour logicielle, corrigeant l'intensité des ondes émises.

Une décision entérinée par Bruxelles

La décision de l'ANFR, contestée par l’Irlande et Apple, qui dénonçait un protocole de test inadéquat, a fait l’objet d’un débat de près de deux ans. La Commission européenne a finalement validé la méthode de l’ANFR, confirmant la légitimité de l’interdiction. Malgré la défaite apparente, il s'agit plus d'un symbole qu'autre chose, Apple ne vendant plus l'iPhone 12 depuis un moment.

En conséquence, la mise à jour logicielle 17.1 appliquée en France fin 2023 pour réduire le DAS pourrait être étendue à toute l’UE. Apple, bien que toujours en désaccord avec le protocole, se conformera à cette décision et déploiera la mise à jour à l’échelle européenne. En effet, Apple a réagi auprès de nos amis de iGen :

L'iPhone 12 peut — et a toujours pu — être utilisé en toute sécurité, respectant ou dépassant les normes de DAS (débit d'absorption spécifique) applicables dans le monde entier, comme cela a été confirmé par de nombreux laboratoires et organismes de réglementation indépendants.

Même si nous continuions à être en désaccord avec l'approche de test de l'ANFR, nous respectons la décision de la Commission européenne d'adopter ce protocole au sein de l'Union européenne. Par conséquent, la mise à jour logicielle introduite en octobre 2023 pour les utilisateurs d'iPhone 12 en France sera étendue aux autres pays et territoires de l'UE dans une prochaine mise à jour, disponible dans les semaines à venir.

Cette mise à jour est liée à un protocole de test spécifique et non à un problème de sécurité. Les clients peuvent continuer à utiliser leur iPhone 12 en toute confiance, comme ils l'ont toujours fait.

L'iPhone 12 en quelques mots

À sa sortie en octobre 2020 (décalé à cause du COVID), l’iPhone 12 a introduit plusieurs nouveautés par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 11.



Voici les principales innovations :