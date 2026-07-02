iPhone 18 Pro : une puce C2 en France mais pas aux USA

Apple pourrait réserver une "surprise technique" aux futurs iPhone 18 Pro. Selon une fuite, les modèles vendus en Europe et ceux commercialisés aux États-Unis n'intégreraient pas le même modem 5G, avec à la clé des différences en matière d'autonomie et de compatibilité réseau.

Ils ont Siri AI, nous avons la puce C2 🤡

Des documents internes dérobés chez Tata Electronics, l'un des sous-traitants qui assemble l'iPhone aux côtés de Foxconn, laissent entrevoir une stratégie inédite pour l'iPhone 18 Pro. Selon ces fichiers, les modèles vendus aux États-Unis conserveraient un modem Qualcomm, tandis que les versions destinées au reste du monde, dont la France, passeraient au modem maison C2, nom de code Ganymede.



La raison de ce choix tiendrait à une case technique précise, le mmWave. Cette bande 5G ultra rapide, surtout déployée par les opérateurs américains, nécessite un savoir-faire que le C2 ne maîtriserait pas encore. Apple continuerait donc de s'appuyer sur des composants Qualcomm, notamment les puces SDX80M et QDM8771, pour satisfaire les exigences des opérateurs comme Verizon, très attachés à cet argument commercial.

Pour les utilisateurs français et européens, la nouvelle est plutôt positive. Les modems C1 et C1X, déjà présents sur l'iPhone Air et l'iPhone 17e, sont réputés plus économes en énergie que leurs équivalents Qualcomm. Un iPhone 18 Pro vendu en France pourrait donc offrir une meilleure autonomie que son équivalent américain, sans perdre en compatibilité 5G pour un usage courant. En revanche la "vraie" 5G n'est toujours pas présente chez nous... Idem pour l'iPhone uniquement eSIM d'ailleurs.



Cette segmentation confirmerait la volonté d'Apple de réduire sa dépendance à Qualcomm, un chantier entamé depuis plusieurs années. L'accord liant les deux entreprises arrive à échéance en 2027, ce qui laisse penser qu'un modem maison universel, sans compromis sur le mmWave, pourrait arriver dès la génération suivante.



L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max sont attendus à l'automne, aux côtés du premier iPhone pliable de la marque. Aucun prix officiel n'a encore filtré pour le marché français, mais la tendance haussière des dernières semaines laisse peu de doute sur une addition salée.