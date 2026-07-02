La capacité de batterie des iPhone 18 Pro et Pro Max en fuite

Une nouvelle fuite fait état de capacités de batterie encore plus élevées que prévu pour la gamme iPhone 18 Pro. Selon le compte Technologie Internet Duoge sur Weibo, reprenant visiblement une information du 2 juin de Digital Chat Station, Apple préparerait des versions avec des batteries significativement plus grandes, notamment sur les modèles eSIM only.

Des capacités record pour l’iPhone 18 Pro Max

D’après ces informations :

iPhone 18 Pro : 4 288 mAh (version eSIM) contre 4 056 mAh pour la version standard

iPhone 18 Pro Max : 5 425 mAh (version eSIM) contre 5 235 mAh pour la version standard

Ces chiffres représentent une augmentation notable par rapport aux modèles précédents et pourraient permettre une autonomie record, surtout sur le Pro Max qui prend plus de 6 %.

Comparaison avec les iPhone 17 Pro

Voici les capacités des batteries des iPhone 17 Pro et Pro Max :

iPhone 17 Pro (eSIM) : 4 252 mAh et 3 998 mAh pour la version standard.

iPhone 17 Pro Max (eSIM) : 5 088 mAh et 4 823 mAh pour la version standard.

Pourquoi des versions eSIM only plus grandes ?

Apple testerait ces configurations pour les marchés où l’eSIM est largement adoptée (comme les États-Unis). En supprimant le tiroir SIM physique, l’entreprise gagne de l’espace interne qu’elle peut utiliser pour une batterie plus grande.

Un lancement attendu en septembre

Ces améliorations de batterie s’inscriraient dans une stratégie plus large pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, qui devraient être présentés en septembre 2026 aux côtés du premier iPhone Ultra pliable. Le keynote serait prévu le 8 ou 9 septembre.



Si ces chiffres se confirment, l’iPhone 18 Pro Max pourrait offrir l’une des meilleures autonomies jamais vues sur un iPhone, d'autant que la puce A20 gravée en 2nm sera encore plus économe, tout comme la puce C2 pour le modem 5G. On attend maintenant des confirmations sur ces capacités.



Vous attendez quoi sur les prochains iPhone : une meilleure batterie, un écran plus immersif, un appareil photo plus performant ou le design pliable de l’Ultra ?