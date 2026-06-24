iPhone 18 Pro : la hausse de prix pourrait être plus faible que prévu

Alors que Tim Cook avait récemment déclaré que des hausses de prix étaient « inévitables », une nouvelle analyse de J.P. Morgan vient tempérer les craintes des futurs acheteurs. Finalement, la hausse ne serait pas de 200 ou 300 dollars / euros, mais bien plus contenue.

Des prévisions plus optimistes

Selon le rapport de J.P. Morgan, la hausse de prix sur la gamme iPhone 18 Pro devrait se situer entre 50 et 100 dollarsseulement. C’est nettement moins élevé que les estimations les plus pessimistes publiées ces derniers jours.

Pour rappel :

L’iPhone 17 Pro est actuellement à partir de 1 099 $ / 1 329 € chez nous

Certains analystes craignaient une augmentation jusqu’à 1 399 $ pour l’iPhone 18 Pro de base, soit plus de 1 600 €.

Si les prévisions de J.P. Morgan se confirment, l’iPhone 18 Pro de base pourrait donc être proposé autour de 1 149 $ à 1 199 $, soit 1379, voire 1 429 €. Ça fait cher la nouveauté, d'autant qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de différences avec la gamme actuelle, hormis le capteur photo à ouverture variable et la couleur Dark Cherry.



Was just looking at the research for iPhone price increases from JP Morgan



They think it won't be that high for the iPhone 17/18/19



As in, they believe it could be a $50 increase in price. They'll save in other ways to offset memory, plus swapping to Apple modem for savings pic.twitter.com/he20kad7g5 — Max Weinbach (@mweinbach) June 23, 2026

Pourquoi Tim Cook a-t-il parlé de hausses inévitables ?

La semaine dernière, le PDG d’Apple a fait une déclaration assez inhabituelle au Wall Street Journal, expliquant que les augmentations de prix des composants (mémoire, stockage, capteurs photo) devenaient très difficiles à absorber. Cette sortie a fait craindre une forte hausse. Selon plusieurs observateurs, cette communication pourrait être une stratégie volontaire : Apple sous-promet pour mieux surprendre positivement les consommateurs. En annonçant des hausses importantes, une augmentation modérée paraîtrait presque raisonnable. Ming-Chi Kuo avait d’ailleurs anticipé une hausse très limitée, voire nulle sur le modèle de base, avec des augmentations uniquement sur les versions à plus grand stockage.



Si les estimations de J.P. Morgan se confirment, la hausse de prix de l’iPhone 18 Pro resterait raisonnable et bien inférieure à ce que beaucoup redoutaient. Cela permettrait à Apple de préserver son image tout en absorbant partiellement les hausses de coûts des composants.Vous comptez acheter un iPhone 18 Pro ?