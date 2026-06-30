GTA 6 : voici les fonds d’écran pour iPhone, iPad et Mac

gta 6 iconAlors que les précommandes de GTA VI ont débuté la semaine dernière, nous vous proposons une superbe collection de fonds d’écran inspirés du jeu le plus attendu de l’année, que dis-je, de la décennie. Si certains sont tirés des vidéos officielles, d'autres ont été fournis par Rockstar.

Des visuels sublimes de Leonida

Le pack met en avant les paysages magnifiques de Leonida, la version fictive de la Floride inspirée de Vice City. Vous y trouverez :

  • Des scènes de voitures de sport ultra-réalistes
  • Des vues sur l’eau et les plages
  • Des couchers de soleil spectaculaires avec palmiers
  • Les personnages phares

Le pack inclut plusieurs formats adaptés aux iPhone (avec effet de profondeur sur l’écran verrouillé) ainsi que des versions desktop (16:9) parfaites pour iPad, Mac et PC.

Des créations « GTA 6 » de haute qualité

Les wallpapers ont été sélectionnés et créés à partir de plusieurs comptes talentueux sur X, le tout agrémenté par nos propres versions :

Vous trouverez d'abord les fonds pour les grands écrans au format paysage, puis ceux pour iPhone (et même compatibles Android).

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Sortie en novembre

Ce pack est idéal pour patienter jusqu’à la sortie de GTA 6 calée au 19 novembre. Les images sont magnifiques, très immersives et parfaitement adaptées aux écrans modernes. Que vous soyez fan de voitures, de paysages ou simplement de l’ambiance Vice City, il y en a pour tous les goûts.

Rappelons que les précommandes sont ouvertes avec des promotions notamment chez Amazon à seulement 60 € contre 80 € normalement.

Dites-nous quel est votre fond GTA 6 préféré !

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