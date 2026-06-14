iOS 27 et watchOS 27 : trois nouveautés qu’Apple n’a pas encore dévoilées

La WWDC 2026 a peut-être révélé l’essentiel des nouveautés à venir, mais Apple garderait encore quelques cartes en réserve. Trois fonctionnalités absentes du keynote pourraient arriver d’ici le lancement de l’iPhone 18 Pro, entre personnalisation accrue, évolution de Siri et nouveautés pour l’Apple Watch.

iOS 27 : trois fonctionnalités encore secrètes

La WWDC 2026 a livré son lot de nouveautés autour de Siri AI et de la stabilité retrouvée d’iOS, mais Apple n’a visiblement pas tout montré. Selon Mark Gurman de Bloomberg, au moins trois fonctionnalités prévues pour iOS 27 n’ont pas été présentées lors du keynote et devraient faire leur apparition d’ici septembre, probablement aux côtés de l’iPhone 18 Pro.



La première concerne l’application Appareil photo personnalisable, annoncée (rumeur) en amont de la WWDC, qui n’a pas atterri dans la première bêta développeur, contrairement à d’autres ajouts comme Siri intégré à l’app Caméra. Cette refonte permettrait de réorganiser librement les commandes selon les préférences de chacun.



L'ajout d'un mode Siri a d'ailleurs été critiqué par certains premiers testeurs de la bêta d'iOS 27, jugeant qu'il serait bon de laisser la possibilité à chaque utilisateur de réorganiser ce menu et, par exemple, de pouvoir remettre le mode portrait à sa place.

La deuxième piste, plus stratégique, touche à l’ouverture de Siri à d’autres assistants IA. Depuis 2024, ChatGPT bénéficie d’une intégration via un accord spécifique avec OpenAI. Avec iOS 27, Apple souhaite passer à un système d’extensions ouvert, où chaque application pourrait s’intégrer à Siri via une API dédiée, sans négociation au cas par cas. Des discussions auraient déjà eu lieu avec OpenAI, Anthropic et Google sur ce nouveau cadre, incluant les conditions d’accès à cette extension.



Une décision qui pourrait plaire à l'Union européenne, même si ce n'est toujours pas ce qui est attendu pour être autorisé par chez nous. Gurman avance plusieurs raisons au retard : un calendrier qui collerait mal avec la bataille d’Apple contre le DMA européen, le risque d'éclipser Siri AI dès son lancement face à des modèles tiers plus performants, une possible menace juridique d’OpenAI, et la confusion qu’une multiplication des partenariats IA pourrait créer auprès du grand public.



Enfin, la troisième concerne l’Apple Watch. Une version simplifiée du cadran Modular Ultra serait en préparation, conservant la grande horloge caractéristique mais sans la seconde rangée de complications. Une option bienvenue pour les utilisateurs qui appréciaient la lisibilité de ce cadran sans vouloir surcharger l’écran d’informations.