L’App Store teste des publicités mieux intégrées aux résultats de recherche

Apple expérimente actuellement un nouveau design pour les publicités dans les résultats de recherche de l’App Store sur iPhone. Certains utilisateurs sous iOS 26.3 ont remarqué que le fond bleu qui entourait traditionnellement les résultats sponsorisés a disparu dans certains cas. Cette modification rend les publicités payantes beaucoup plus difficiles à distinguer des résultats organiques. Le seul indice restant qu’il s’agit d’une annonce est désormais une petite étiquette « Ad » (ou « Annonce » en français par exemple) placée à côté de l’icône de l’application - un signal bien moins visible qu’auparavant avec le fond bleu distinctif.

Une frontière de plus en plus ténue

Cette fonctionnalité semble être déployée dans le cadre d’un test A/B, elle n’est donc pas encore proposée à tout le monde. Apple n'a évidemment pas commenté ce changement, mais il pourrait être lié à l’annonce faite par la firme en décembre selon laquelle, à partir de 2026, les résultats de recherche de l’App Store commenceront à afficher plusieurs emplacements sponsorisés par requête (et non plus un seul en haut de liste). Supprimer le fond bleu permettrait à ces publicités supplémentaires de s’intégrer de manière plus naturelle dans la liste globale.

Si cette intégration fluide peut améliorer les performances des annonces et augmenter les taux de clics - ce qui profiterait aux revenus publicitaires croissants d’Apple, elle rend aussi plus compliqué pour les utilisateurs de repérer immédiatement ce qui est payant et ce qui ne l’est pas. Cela risque de tromper certains utilisateurs qui cliquent sur une publicité sans s’en rendre compte, ce qui n’est pas optimal pour l’expérience utilisateur. Une manoeuvre qui a été mise en oeuvre sur le moteur de recherche de Google il y a des années. Mais espérons que chez Apple, cela ne soit pas accompagné d'une surcharge d'annonces en tête de liste des résultats.



En tout cas, iOS 26.3 est actuellement en bêta, avec quelques nouveautés à découvrir sur notre blog.



Que pensez-vous de l'App Store à date ? Avez-vous découvert iSoft grâce à lui ?