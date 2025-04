Netflix teste une recherche IA qui comprend votre humeur

Netflix explore de nouvelles façons d'aider ses abonnés à trouver le contenu parfait grâce à l'intelligence artificielle. Le géant du streaming teste actuellement un nouveau moteur de recherche propulsé par OpenAI qui promet de révolutionner la manière dont nous découvrons des films et séries. Cette technologie va bien au-delà des simples recherches par genre ou par nom d'acteur, en permettant des requêtes beaucoup plus spécifiques, notamment basées sur l'humeur du spectateur.

Une recherche plus intuitive et personnalisée

Le nouveau moteur de recherche IA de Netflix permettra aux utilisateurs de formuler des demandes beaucoup plus précises que ce que propose actuellement la plateforme. Selon Bloomberg, les abonnés pourront par exemple chercher des contenus en fonction de leur humeur du moment, ouvrant la voie à des recommandations plus pertinentes et personnalisées.

Cette fonctionnalité est déjà en phase de test auprès de certains utilisateurs en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais uniquement sur les appareils iOS pour l'instant. Netflix prévoit d'étendre cette expérimentation à d'autres marchés, notamment aux États-Unis "dans les semaines et mois à venir", comme l'a confirmé la porte-parole de Netflix, MoMo Zhou, au site The Verge. Il n'y a actuellement pas de plans pour déployer cette fonction sur d'autres plateformes qu'iOS.

L'IA chez Netflix : une longue histoire d'innovation

Si cette nouvelle fonctionnalité marque une évolution significative, Netflix n'en est pas à son premier pas dans l'univers de l'intelligence artificielle. La plateforme utilise depuis longtemps le machine learning pour son algorithme de recommandation, qui suggère des titres en fonction de l'historique de visionnage des utilisateurs.

Greg Peters, co-PDG de Netflix, avait d'ailleurs souligné lors d'une interview pour le podcast Decoder l'an dernier : "Nous avons une longue histoire d'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle dans nos systèmes de recommandation. Nous faisons cela depuis plus de 20 ans."

Ted Sarandos, l'autre co-PDG, a toutefois tenu à rassurer l'industrie en affirmant que si l'IA peut améliorer la création cinématographique, elle ne remplacera pas le personnel créatif comme les scénaristes et les acteurs. Une précision importante alors que Hollywood s'inquiète de voir des entreprises comme Netflix utiliser l'IA pour réduire les coûts et supprimer des emplois.

Fait intéressant, contrairement à son habitude de déployer directement les nouvelles fonctionnalités, Netflix a choisi de rendre celle-ci optionnelle. Les abonnés devront donc choisir explicitement de tester ce nouvel outil de recherche, signe que la société reste prudente quant à l'adoption de cette technologie par ses utilisateurs.