Attention à l'arnaque au QR code sur Leboncoin

Un nouveau cas d'arnaque se répand actuellement sur les sites de vente entre particuliers et il concerne le QR code. Le "vendeur" envoi un QR code à l'acheteur pour le paiement. Problème, tout est faux et l'acheteur perd son argent en quelques secondes.

L'arnaque au QR code

Les arnaques sont tellement nombreuses sur internet qu'il faudrait un article entier pour toutes les citer. Une toute nouvelle sévit en ce moment sur Leboncoin et elle se nomme "l'arnaque au QR code". Comme son nom l'indique, cela consiste à envoyer un QR code à l'acheteur pour lui demander d'effectuer la transaction.



Lorsqu'on passe par ce QR code, on atterrit directement sur une page de paiement qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une page officielle de l'entreprise. Bien évidemment, tout ceci est faux. Si vous payez ici, vous perdez automatiquement votre argent et ni la banque, ni Leboncoin ne vous remboursera.

C'est justement ce qui est arrivé à Anne P., utilisatrice et acheteuse sur la plateforme. En voulant acheter un tour de poterie à 650 €, le vendeur lui a envoyé ce fameux QR code pour procéder au paiement à distance. Vous le voyez venir, c'était une arnaque ! Pire encore, le malfrat lui a même fait payer trois fois le montant, prétextant un bug lors du paiement initial. À la fin, Anne a perdu pas moins de 1950 € et n'a bien sûr jamais reçu l'objet en vente.



Explication de la victime :

J’ai flashé avec mon smartphone le QR code affiché sur l’écran de mon ordinateur et je suis arrivée sur une page de paiement sécurisé Leboncoin. Enfin, sur ce qui avait tout l’air d’une page officielle…



Et là, rien ne s’est passé. Puis le vendeur m’a fait croire qu’un autre acheteur avait payé pour le tour en même temps, ce qui avait court-circuité le process. Il m’a demandé de renouveler l’offre, renvoyé un QR code, et j’ai payé une deuxième, puis une troisième fois.

Concernant Leboncoin, l'entreprise propose un espace dédié pour les paiements directement dans son application et sur son site. L'acheteur paye de manière sécurisée et l'argent est transféré vers le compte bancaire du vendeur uniquement lorsque l'acheteur indique à la plateforme qu'il est en possession du bien. Un processus astucieux censé éviter ce genre de choses, encore faut-il que tout le monde soit au courant.



Il est donc fortement déconseillé de passer par une autre méthode lorsque vous êtes sur Leboncoin. La malheureuse Anne servira d'exemple à d'autres et nous permet une nouvelle fois de rappeler l'importance d'être toujours vigilant sur le web, même sur un site connu et sécurisé.



