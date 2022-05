AirTags : voici pourquoi votre nouvelle pile ne fonctionne pas

C'est assez étrange, mais c'est véridique. Si vous essayez d'insérer une pile avec un tel revêtement en relief, cela ne fonctionnera pas. Les piles CR2032 de Duracell sont traitées ainsi, elles ne conviennent pas donc pas à ce produit Apple. Préférez les piles Energizer qui sont lisses et qui sont vendues moins de 4€ les 4. Nous avions déjà vu comment changer la pile , mais voici à nouveau les étapes à suivre.

En fonction de l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile, les piles CR2032 avec revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l’AirTag et d’autres produits alimentés par une pile.

Quoi qu'il en soit, quand vous recevez la notification que la pile doit être remplacé, vous devez acheter un modèle CR2032 et la changer en ouvrant l'accessoire. Normalement, vous allez entendre un "bip" qui confirme que la manipulation a fonctionné. On peut ensuite ouvrir l'application Localiser pour vérifier que la batterie est désormais pleine. Si tel n'est pas le cas, c'est que le revêtement de la pile ne convient pas à votre AirTag. Apple l'expliquait dans un document d'assistance :

Comme nous l'avions expliqué lors de notre test des AirTags , les piles de rechange sont peu coûteuses et faciles à trouver. Mais il y a un hic. Si les AirTags sont très faciles à utiliser et pratiques pour ne pas perdre ses affaires (comme cette personne qui a retrouvé ses bagages après un voyage en avion ), la pile doit être changée tous les ans, au mieux tous les dix-huit mois.

La nouvelle pile de l'AirTag ne fonctionne pas ? Plus d'un an après le lancement des AirTags, de nombreux propriétaires reçoivent une notification sur leur iPhone leur indiquant que la batterie de leur accessoire est faible. Il s'agit d'une simple pile plate CR-2032 de 3 volts, mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.

